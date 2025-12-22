میلی صفحه خبر لوگو بالا
سارقان لوازم التحریر فروش در دام پلیس فتا

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری اعضای یک تیم چهارنفره مجرمانه که با روش اسکیمر بیش از پنجاه میلیارد ریال از شهروندان سرقت کرده بودند خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه مجرمین نیز با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی روش‌های خود را به روز می‌کنند افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد قربانیان این پرونده عموما پس از خرید لوازم تحریر در نقاطی از جنوب تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

سردار معظمی گودرزی بیان داشت: در روند پیگیری پرونده پلیس به سرنخ‌های جدیدی رسید و مشخص شد متهمین با پوشش فروش لوازم تحریر در جشنواره‌های ویژه در جنوب پایتخت فعالیت خود را پیش می‌برند که با تیزهوشی پلیس هر چهار نفر شناسایی و پس از تشریفات قضایی در حالی که مشغول کپی کردن کارت‌های شهروندان بودند دستگیر شدند.

این مقام سایبری با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده بیش از ۴۰ نفر است و همچنان نیز در حال افزایش است ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند به هیچ عنوان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند و حتما عملیات بانکی و وارد کردن رمز را شخصا انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیس به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

سارق لوازم التحریر کارت بانکی فتا پایتخت
