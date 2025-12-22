یارانه آذر ماه دهک ۴ تا ۹ واریز شد
یارانه مرحله ۱۷۸ آذرماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوار دهکهای چهارم تا نهم واریز شد.
یارانه مرحله ۱۷۸ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال بحساب ۱۴ میلیون ۶۲۹ هزار و ۳۴ سرپرست خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
به گزارش تابناک به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۷۴۰ نفر در دهک های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.
