رقم خط فقر در ایران عجیب شد

رشد پیوسته تورم و متناسب نشدن حقوق و دستمزد، به تدریج در حال تبعید خانوار‌های بیشتری به زیر خط فقر است و در این شرایط، واقعی سازی دستمزد‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی شفاف و کارآمد ضروری است.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۳۱
| |
3594 بازدید
|
۶

رقم خط فقر در ایران عجیب شد

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه نوسانات قیمت ها و گرانی ها باعث شده است که وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان بسیار سخت شود گفت: دولت متأسفانه نتوانسته است جلوی گرانی ها را بگیرد و تورم را کنترل کند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ حاج اسماعیلی افزود: ارزیابی ما بر اساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد این است که خط فقر بر اساس شرایطی که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۵میلیون تومان است. متوسط پرداخت حقوق و دستمزد در ایران هم برای کارگران و هم برای کارمندان و بازنشستگان حدود ۱۷ میلیون تومان است. 

حمید حاج اسماعیلی بازار کارکرده‌ها گرانی‌ها وام کارگران معیشت مردم تورم کل دستمزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
22
پاسخ
خط فقر تو این مملکت برای یه خانواده 3 نفره بالای 35 میلیون تومان میباشد حال دولت چرا میخواد حقوق کارگر وکارمند را 20 درصد افزایش بده به نظر من دولت باید افزایش حقوق را در سال بعد پلکانی انجام بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
24
7
پاسخ
16 میلیون ساده لوح نوش جونتون. رای ما دولت سوم روحانی و سایر دولتهای بعدی برجام پرستها. ظریف: لیاقت تون همینه
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
برجام تموم شد رفت دیگه، مگه همینو نمیخواستید؟ پس دیگه حرفتون چیه؟ حالا روزای خوبتونه، از روزهای خوب و خوشتون لذت ببرید
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
26
پاسخ
ایکاش دولت نداشتیم چون خود دولت و وزرا باعث این نابسامانی ها هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
6
پاسخ
ما با۷۳۰۰ الان کجای خط فقر هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
5
پاسخ
وفاق ملی فقر کلی
