رقم خط فقر در ایران عجیب شد
رشد پیوسته تورم و متناسب نشدن حقوق و دستمزد، به تدریج در حال تبعید خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر است و در این شرایط، واقعی سازی دستمزدها و اجرای سیاستهای حمایتی شفاف و کارآمد ضروری است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه نوسانات قیمت ها و گرانی ها باعث شده است که وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان بسیار سخت شود گفت: دولت متأسفانه نتوانسته است جلوی گرانی ها را بگیرد و تورم را کنترل کند.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ حاج اسماعیلی افزود: ارزیابی ما بر اساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد این است که خط فقر بر اساس شرایطی که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۵میلیون تومان است. متوسط پرداخت حقوق و دستمزد در ایران هم برای کارگران و هم برای کارمندان و بازنشستگان حدود ۱۷ میلیون تومان است.
درآمد دولت دست کم دو برابر و نیم افزایش پیدا کرده است؛ افزایش حقوقها باید منطقیتر شود/ بستههای حمایتی دولتی، جبران خسارات وارده را نمیکند
خط فقر تو این مملکت برای یه خانواده 3 نفره بالای 35 میلیون تومان میباشد حال دولت چرا میخواد حقوق کارگر وکارمند را 20 درصد افزایش بده به نظر من دولت باید افزایش حقوق را در سال بعد پلکانی انجام بده
16 میلیون ساده لوح نوش جونتون. رای ما دولت سوم روحانی و سایر دولتهای بعدی برجام پرستها. ظریف: لیاقت تون همینه
