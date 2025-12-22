میلی صفحه خبر لوگو بالا
برنامه تحول 1407 بانک دی جلوتر از زمان‌بندی پیش می‌رود

درحالی که بانک دی براساس برنامه ابلاغی بانک مرکزی می‌بایست تا سال 1407مسیر اصلاحات را طی کند،داده‌های عملکردی نشان می‌دهد این بانک درمدت‌زمانی کوتاه‌تر از انتظار، با مهار اضافه‌برداشت، کاهش زیان انباشته و بازگشت به سودآوری، وارد فاز جدیدی از تحول شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۲۹
595 بازدید

برنامه تحول 1407 بانک دی جلوتر از زمان‌بندی پیش می‌رود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که به‌دلیل فشارهای ترازنامه‌ای در سال‌های گذشته و محدودیت‌های نظارتی، انتظار می‌رفت بهبود شاخص‌های بانک دی با شیب ملایم پیش برود، اما داده‌های جدید نشان می‌دهد سرعت اصلاحات مالی و عملیاتی در این بانک، فراتر از برآوردهای اولیه بوده است.

هیأت‌مدیره بانک دی از ابتدای بهمن سال 1403 در حالی مدیریت این بانک را عهده‌دار شد که بانک مرکزی برنامه تحول این بانک را تا پایان سال 1407 ابلاغ کرده بود. بر اساس این برنامه، بانک دی می‌بایست بر اساس گام‌های برنامه اعلامی خود به سمت سودآوری، حذف اضافه‌برداشت، حذف زیان انباشته و بهبود کفایت سرمایه حرکت کند.

در شرایطی که به‌دلیل مسائل اقتصادی حاکم بر کشور و فشارهای ترازنامه‌ای در سال‌های گذشته و محدودیت‌های نظارتی، انتظار می‌رفت برنامه تحول و بهبود شاخص‌های بانک دی با شیب ملایم پیش برود، اما داده‌های جدید نشان می‌دهد سرعت حرکت و بهبود مالی و عملیاتی در این بانک، پس از مدیریت برات کریمی، فراتر از برآوردهای اولیه بوده است.

هیأت‌مدیره بانک دی موفق شد در نخستین گام، 25 همت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را در مدت سه ماه به صفر برساند؛ اقدامی که یک گام بزرگ برای حرکت بانک به سمت سودآوری بود. در گام بعدی، با اقدامات انجام‌شده در حوزه فروش املاک و رشد درآمدهای عملیاتی و کارمزدی، زیان ماهانه 1.2 همتی بانک تبدیل به سود ماهانه 2.4 همتی شد، زیان انباشته 48 همتی به 28 همت کاهش پیدا کرد و کفایت سرمایه بانک نیز بهبود 52 واحدی را تجربه کرد.

تمامی این اقدامات و دستاوردها در نهایت منتج به 79 هزار میلیارد ریال سود خالص در سال جاری شد که رشد 208 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این سود از محل رویدادهای غیرتکرارشونده نبوده، بلکه نتیجه تثبیت عملیات، کاهش هزینه‌ها، رشد درآمدهای عملیاتی و کاهش فشار هزینه پول به ثمر نشسته است.

رفتار سهم بانک دی نیز در بازار سهام همین الگو را تأیید می‌کند؛ قیمت سهم از 598 ریال در ابتدای فروردین سال جاری به 1201 ریال تا اواخر آذرماه رسید که این رشد بالاتر از میانگین صنعت بانکی است. این واکنش بدین مفهوم است که تحلیلگران نیز روند اصلاحات این بانک را معتبر دانسته‌اند.

عملکرد ماه‌های اخیر بانک دی نشان می‌دهد تحول این بانک، تحولی جدی و قابل رصد است و به گفته مدیرعامل این بانک، باید شاهد تحقق کامل برنامه تحول بانک دی زودتر از موعد مقرر بانک مرکزی باشیم.

بانک دی اصلاحات مالی بانک مرکزی
