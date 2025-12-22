میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار جدی در هرمزگان پس از بارندگی‌های اخیر

کارشناس مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت کیش نسبت به خطر افزایش تب دنگی، کنگونیا، تب زرد و زیکا پس از بارش‌های پاییزی هشدار داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، نیلوفر صفری اظهار کرد: پس از بارندگی‌ها، استان هرمزگان قطعاً در معرض افزایش جمعیت پشه آئدس، ناقل ۴ بیماری مهم یادشده قرار می‌گیرد و اصلی‌ترین و طلایی‌ترین اقدام برای کنترل آن، از بین بردن زیستگاه‌های تخم‌گذاری این پشه در محیط است.

وی مهم‌ترین زیستگاه‌های منتخب این پشه را هر محل دارای آب راکد دانست و افزود: مخازن نگهداری آب باید کاملاً پوشانده شوند و هرگونه آب‌گرفتگی اطراف آنها، نشتی مخازن یا پمپ‌ها باید سریعاً برطرف شود. همچنین آب خروجی کولر‌ها باید در ظروف سربسته جمع‌آوری شود به‌گونه‌ای که پشه امکان ورود به آن را نداشته باشد.

صفری ادامه داد: لاستیک‌های فرسوده را نباید در منازل نگهداری کرد و لازم است آنها را به سایت‌های بازیافت تحویل داد. همچنین باید به زیرگلدانی‌ها توجه شود و آب جمع شده در آنها تخلیه شود.

صفری تأکید کرد: مبارزه با پشه آئدس نیازمند همکاری گسترده و مداوم تمامی شهروندان است؛ چرا که این پشه در محیط‌های کوچک خانگی و اطراف محل سکونت تخم‌گذاری می‌کند و پاکسازی هفتگی محوطه از آب‌های راکد، کارآمدترین روش پیشگیری از تبدیل شدن خانه و محله به کانون آلودگی است. هرگونه مشاهده موارد مشکوک یا مشاهده لارو پشه در آب راکد، باید فوراً به نزدیک‌ترین مرکز بهداشت گزارش شود تا اقدامات تخصصی لازم انجام گیرد.

وی افزود: مسئله آموزش عمومی و آگاه‌سازی خانواده‌ها، به ویژه کودکان، در مورد خطرات این بیماری‌ها و روش‌های کنترل محیطی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. بیماری‌هایی مانند تب دنگی ممکن است علائمی شبیه به سرماخوردگی شدید داشته باشند، اما در صورت عدم رسیدگی، می‌توانند منجر به عوارض خطرناکی شوند؛ بنابراین، توجه فوری به توصیه‌های بهداشتی، یک مسئولیت جمعی برای حفظ سلامت کل استان است.

آئدس بارندگی کیش آب های راکد تب دنگی استان هرمزگان
