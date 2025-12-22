خودروی ۱۵۰ میلیاردی در کرمان توقیف شد
یک دستگاه خودروی بنز میلیاردی در کرمان به علت تردد بدون نصب پلاک توسط پلیس راهور توقیف شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر به نقل از پلیس راهور، یک دستگاه خودروی سواری که ارزش آن حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است در کرمان توقیف شد. این خودرو بدون نصب پلاک در سطح شهر در حال تردد بود و مأموران پلیس راهور، برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، آن را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.
مالک این خودرو گفته بود دلش نمیآمد برای نصب پلاک روی بدنه خودرو سوراخ ایجاد کند و ترجیح داده بود بدون پلاک در خیابانها رانندگی کند. با این حال، پلیس اجازه تردد چنین خودرویی را نداد و مالک علاوه بر تخلف رانندگی، مطابق قانون مجرم شناخته شد و اکنون در انتظار تصمیم قضایی برای مجازات است.
این خودروها در کشورهای خارجی زیر پای هر کارگر و دانشجویی هست و فقط در اینجا برای ما تبدیل به رویا کرده اند......
منظور چه ریالیست ریال عمان عربستان یا ایران مثلأ به پول عمان میشه ۴۵۰۰۰ ریال ناقابل یعنی به ریال ما میشه یک قرص نان یارانه ای
