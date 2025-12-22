میلی صفحه خبر لوگو بالا
خودروی ۱۵۰ میلیاردی در کرمان توقیف شد

یک دستگاه خودروی بنز میلیاردی در کرمان به علت تردد بدون نصب پلاک توسط پلیس راهور توقیف شد.
خودروی ۱۵۰ میلیاردی در کرمان توقیف شد

 

به گزارش  تابناک به نقل از مهر به نقل از پلیس راهور، یک دستگاه خودروی سواری که ارزش آن حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است در کرمان توقیف شد. این خودرو بدون نصب پلاک در سطح شهر در حال تردد بود و مأموران پلیس راهور، برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، آن را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

مالک این خودرو گفته بود دلش نمی‌آمد برای نصب پلاک روی بدنه خودرو سوراخ ایجاد کند و ترجیح داده بود بدون پلاک در خیابان‌ها رانندگی کند. با این حال، پلیس اجازه تردد چنین خودرویی را نداد و مالک علاوه بر تخلف رانندگی، مطابق قانون مجرم شناخته شد و اکنون در انتظار تصمیم قضایی برای مجازات است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
39
پاسخ
چرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
13
68
پاسخ
این خودروها در کشورهای خارجی زیر پای هر کارگر و دانشجویی هست و فقط در اینجا برای ما تبدیل به رویا کرده اند......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
54
پاسخ
ماشینی که در کشورهای دیگه اسقاط می شود آرزوی ایرانی هاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
27
پاسخ
مشکل مملکت فقط همین حودرو بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
16
پاسخ
منظور چه ریالیست ریال عمان عربستان یا ایران مثلأ به پول عمان میشه ۴۵۰۰۰ ریال ناقابل یعنی به ریال ما میشه یک قرص نان یارانه ای
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
23
پاسخ
پلیس در اقدامی قهرمانانه و حماسی، مالک خودروی 15 میلیارد تومانی را 1 میلیون تومان جریمه نمود تا درس عبرتی باشد برای دیگر مالکان خودروهای 15 میلیارد تومانی!
