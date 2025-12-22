قیمت خودرو امروز 1 دی ماه

قیمت خودرو امروز 1 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو نوسانات متناقضی را پشت سر گذاشت. کاهش نرخ ارز در روز گذشته باعث شد بخشی از بازار وارد فاز انتظار شود و نوساناتی محدود و متناقض در قیمت‌ها شکل بگیرد. با این حال این عقب‌نشینی ارزی هنوز اثر معناداری بر روند کلی بازار خودرو نداشته است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در مقابل، نزدیک‌ شدن به پایان سال، افت تیراژ تولید و کاهش عرضه خودروهای وارداتی از عواملی هستند که چشم‌انداز قیمتی خودرو را همچنان صعودی نگه می‌دارند. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم محدودیت عرضه و بازگشت تقاضای شب عید، بازار خودرو می‌تواند از متغیر ارز فاصله بگیرد و با فشار تقاضا وارد مسیر افزایشی شود.

قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 31 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 245 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 17 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 353 میلیون تومان سقوط کرد.

سهند S افت بهای 13 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 890 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، ساینا GX دوگانه‌سوز نسبت به روز گذشته 7 میلیون تومان ارزان شد و با نرخ 872 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

تیگو 8 هیبرید رشد بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و 600 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، X33 کراس (دستی) نسبت به روز معاملاتی پیشین، ریزش بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 590 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

کی‌ام‌سی X5 نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 760 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی ایگل افزایش قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 530 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

لوکانو L7 افت بهای 35 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 900 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، تیگارد X35 پلاس نسبت به روز معاملاتی گذشته 2 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد تومان ایستاد.