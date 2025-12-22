پزشکیان از آنجایی‌که نمی‌خواهد از در تقابل با مجلس پیش برود تغییرات در دولت را به تاخیر انداخته است. اما مجلسی‌ها گویی شمشیر خود را از روبسته‌اند و دیگر هیچ وفاقی با دولت ندارند.

مواجهه مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم روایت فرصت‌طلبی در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.

به گزارش تابناک به نقل از آرمان ملی؛ بهارستان‌نشینان به‌رغم همراهی کجدارومریز با وفاق ملی پزشکیان از همان ابتدا نیز بدشان نمی‌آمد که دولت را با دست‌اندازهایی مواجه کنند. چنانکه در همان شش‌ماهه نخست دولت عبدالناصر همتی را به‌دلایل سیاسی از قطر دولت پیاده کردند.

حال اما چند مدتی است که با وجود تاکیدات مقامات عالیه نظام به ویژه رهبر انقلاب بر حمایت از دولت ابایی از طرح تقابل با دولت ندارند و رسما شمشیر را از رو بسته و دولت را در دوراهی ترمیم و استیضاح قرار داده‌اند.

این بر همه واضح است که دولت نیاز به تغییر و ترمیم دارد و برخی وزرا باید جای خود را به نفرات مجرب‌تر و کارآمدتری بدهند؛ اما اینکه مجلسی‌ها بخواهند برای دولت شرط تعیین کنند چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. اصلاحات در دولت کار عاقلانه‌ای است، اما اینکه تغییراتی شکل نمی‌گیرد نیز شاید به این دلیل باشد که رئیس‌جمهور می‌داند اگر بخواهد نفرات مدنظر خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند تندروهای بهارستان علیه آنها موضع خواهند گرفت و پزشکیان را مجبور به معرفی نفراتی می‌کنند که مدنظر رئیس‌جمهور نیستند.

پزشکیان نیز از آنجایی‌که نمی‌خواهد از در تقابل با مجلس پیش برود تغییرات در دولت را به تاخیر انداخته است. اما مجلسی‌ها گویی شمشیر خود را از روبسته‌اند و دیگر هیچ وفاقی با دولت ندارند.

در همین راستا روزگذشته بود که رئیس مجلس در جلسه علنی در نطق پیش از دستور خود، اظهار داشت: «آنچه امروز مهم‌تر است به آن بپردازیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی‌ افسار گسیخته‌ کالاهای‌ معیشتی مخصوصا افزایش‌ قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه‌ گرانی‌ها محسوب می‌شود لذا وظیفه‌ خود می‌دانم به‌عرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده و پیگیری خواهد کرد».

به نظر می‌رسد دولت باید انتخاب کند که در مقابل مجلس بایستد یا اینکه به نحوی با مجلس از در تعامل در آید از اصول خود نیز پایین نیاید.