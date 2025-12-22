میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجلس در حالت آماده‌باش قرار گرفت!

پزشکیان از آنجایی‌که نمی‌خواهد از در تقابل با مجلس پیش برود تغییرات در دولت را به تاخیر انداخته است. اما مجلسی‌ها گویی شمشیر خود را از روبسته‌اند و دیگر هیچ وفاقی با دولت ندارند.
کد خبر: ۱۳۴۷۲۲۰
| |
11434 بازدید
|
۲۱
مجلس در حالت آماده‌باش قرار گرفت!

مواجهه مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم روایت فرصت‌طلبی در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.

به گزارش تابناک به نقل از آرمان ملی؛ بهارستان‌نشینان به‌رغم همراهی کجدارومریز با وفاق ملی پزشکیان از همان ابتدا نیز بدشان نمی‌آمد که دولت را با دست‌اندازهایی مواجه کنند. چنانکه در همان شش‌ماهه نخست دولت عبدالناصر همتی را به‌دلایل سیاسی از قطر دولت پیاده کردند.

حال اما چند مدتی است که با وجود تاکیدات مقامات عالیه نظام به ویژه رهبر انقلاب بر حمایت از دولت ابایی از طرح تقابل با دولت ندارند و رسما شمشیر را از رو بسته و دولت را در دوراهی ترمیم و استیضاح قرار داده‌اند.

این بر همه واضح است که دولت نیاز به تغییر و ترمیم دارد و برخی وزرا باید جای خود را به نفرات مجرب‌تر و کارآمدتری بدهند؛ اما اینکه مجلسی‌ها بخواهند برای دولت شرط تعیین کنند چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. اصلاحات در دولت کار عاقلانه‌ای است، اما اینکه تغییراتی شکل نمی‌گیرد نیز شاید به این دلیل باشد که رئیس‌جمهور می‌داند اگر بخواهد نفرات مدنظر خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند تندروهای بهارستان علیه آنها موضع خواهند گرفت و پزشکیان را مجبور به معرفی نفراتی می‌کنند که مدنظر رئیس‌جمهور نیستند.

پزشکیان نیز از آنجایی‌که نمی‌خواهد از در تقابل با مجلس پیش برود تغییرات در دولت را به تاخیر انداخته است. اما مجلسی‌ها گویی شمشیر خود را از روبسته‌اند و دیگر هیچ وفاقی با دولت ندارند.

در همین راستا روزگذشته بود که رئیس مجلس در جلسه علنی در نطق پیش از دستور خود، اظهار داشت: «آنچه امروز مهم‌تر است به آن بپردازیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی‌ افسار گسیخته‌ کالاهای‌ معیشتی مخصوصا افزایش‌ قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه‌ گرانی‌ها محسوب می‌شود لذا وظیفه‌ خود می‌دانم به‌عرض ملت شریف ایران برسانم که مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده و پیگیری خواهد کرد».

به نظر می‌رسد دولت باید انتخاب کند که در مقابل مجلس بایستد یا اینکه به نحوی با مجلس از در تعامل در آید از اصول خود نیز پایین نیاید.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس دولت آماده‌باش تقابل ها دولت چهاردهم مسعود پزشکیان رئیس جمهور
بازی کی بود کی بود اصلاح طلبان در تیم پزشکیان
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
سهام عدالت در سایه بی‌قانونی و لابی دولتی‌ها/ آقای مدنی‌زاده؛ شما چرا؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
سفر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان
پسر پزشکیان دستیار رئیس دفتر رئیس‌جمهور شد
سخنان مهم پزشکیان درباره بنزین
پزشکیان: جریمه و فشار منجر به بدترشدن اوضاع می‌شود
رونمایی از طرح پزشکیان برای اصلاح ناترازی‌ها
پزشکیان: تعهداتی که مجلس بر گردن دولت‌ها گذاشته با واقعیت‌ها همخوانی ندارد
یک پیشنهاد برای آقای رئیس جمهور
ظریف درخواست پزشکیان برای بازگشت را رد کرد؟
موعد احتمالی انتشار فهرست کابینه دولت چهاردهم
رئیس‌جمهور: زندگی راحتی ندارم
پزشکیان: ناگزیر به تغییر رویه‌های غلط گذشته‌ایم
فرزند پزشکیان: چرا نباید بنویسم؟
پزشکیان فردا به مجلس می‌رود
رئیس جمهور:کاری نکنیم نخبه ها را فراری دهیم/صدای بی صدایان باشیم
اولین واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور پس از انتصاب
شروط پزشکیان برای انتصاب مدیران و معاونت‌ها
معاون پارلمانی پزشکیان هم پزشک است!/از جبهه تا افتتاح اولین مدرسه فوتبال خصوصی کشور
از سن و سال بالا تا حضور یک زن/ محصول کارگروه‌ها تقریبا هیچ/ او محدودیت داشت!
پزشکیان به حواشی کابینه پیشنهادی واکنش نشان داد: صبرکنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
4
68
پاسخ
مقصرتر از دولت همین مجلس است بعد نمایش تکراری دلسوزی برای معیشت مردم اجرا می کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
انقدری که مجلس مقصر است دولت نیست؟؟؟ همه میدانیم که مجلس با تمام وجود خواهان ورشکستگی کامل دولت است
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
7
54
پاسخ
کندی دولت پزشکیان بعلت نفرات تحمیلی مجلس هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
51
پاسخ
کدوم مجلس!!! کدوم دولت!!! کدوم کشور!!! لطفا از خواب برخیزید!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
43
پاسخ
خب کل دولت را هم استیضاح کنید ، مشکلی حل می شود ؟
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
49
پاسخ
ژست مجلس نمایشی است چون همین مجلس به وزراء کابینه رای فله ای داده که چوبش را مردم خوردند حالا همین مجلس منجی مردم میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
7
36
پاسخ
نقشه مجلس این است که دولت پزشکیان رو دچار فرسایش کنند تا دوره ی ریاست جمهوری ایشون تموم بشه، سال اولش که به انتخاب کابینه گذشت، سال دوم هم به استیضاح وزار گذروندند، سال سوم هم انشالله تا وزرای جدید متوجه بشن چی به چیست و برنامه ارائه بدهند تموم شده، سال چهارم هم که درگیر انتخابات
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
نیست که خیلی برنامه داره
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
3
17
پاسخ
مجلس باید به وظیفه قانونی خود عمل کند و طبق مستندات نظارت به عملکرد دولت داشته باشد و از هجمه های ناجوانمردانه نترسند و برای امنیت مردم و پیشگیری از کم کاری و فساد و رانت محکم عمل کند مردم می فهمند مرعوب تعدادی افراد سیاسی نگردد
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
صحیح است مجلس بایدبه وظایف قانونی خودش عمل کنه نکنه تک تک رای رابایدآخرت جواب بدند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
8
18
پاسخ
پزشکیان انسان خوبیه. اما بدردریاست نمیخوره اون جولبوزه رونداره
پاسخ ها
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تو چطور ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
30
پاسخ
بهتر است به جاي دولت ، مردم را استيضاح كنيد
عرب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
5
32
پاسخ
همه مشکلات کشور به مجلس است اگر نباشید کشور خوب می شود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۷ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۳ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۲۰ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۵ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۰۴ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۳ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۶ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
گرانی افسارگسیخته نتیجه ضعف مدیریت است / وزرا اگر وارد میدان نشوند، مجلس ناچار به استیضاح است  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005eTM
tabnak.ir/005eTM