قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱ دی

قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱ دی

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

بروزرسانی:دوشنبه ۱ دی

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

15,650,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

29,500,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

43,350,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

57,200,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

71,050,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

84,900,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

98,750,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

112,600,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

126,450,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

141,000,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

154,900,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

168,750,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

182,600,000
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
2
پاسخ
یک زمانی با حقوق مون 3 تا سکه بهار ازادی می تونستیم بخریم الان دو گرم طلا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
4
پاسخ
عجیبه دیگه قیمت سکه پارسیان شده ملاک !
