قیمت جدید طلا و سکه اول دیماه ۱۴۰۴
بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۴۲ میلیون تومان قرار دارد.
به گزارش تابناک؛ بازار طلا در حالی وارد روز دوشنبه، اول دیماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۳ میلیون و ۶۴۴۷ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که کاهش ۱۴۱ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد. هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم با کاهش ۶۰۲ هزار تومانی، به نرخ ۵۹ میلیون و ۱۱۲۴ هزار تومان رسیده است.
هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۸ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است که از کاهش ۱۸۹ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. هر گرم طلای دست دوم نیز ۱۳ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان در بازار قیمتگذاری شده است که کاهش ۱۳۹ هزار تومانی قیمت را نشان میدهد.
سکه در کانال ۱۴۱ میلیون تومان قرار گرفت
در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز دوشنبه، اول دیماه شد که سکه در کانال ۱۴۱ میلیون تومان قرار گرفته است.
بررسیها نشان میدهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۱۴۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان دیده میشود که از کاهش ۳۰۵ هزار تومانی قیمت حکایت دارد.
قیمت هر قطعه سکهبهار آزادی نیز ۱۳۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان شده که یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش داشته است. نیمسکه اما با افزایش ۲۵۰ هزار تومانی، ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است.
ربعسکه هم ۴۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان قیمت خورده است که افزایش ۲۲۰ هزار تومانی قیمت را نشان میدهد. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دیده میشود.