منچستریونایتد در لیگ جزیره برابر استون ویلا شکست خورد و بایرن مونیخ از سد هایدنهایم گذشت.

شکست شیاطین و پیروزی بایرن در فوتبال اروپا

به گزارش تابناک، در ادامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس استون ویلا دو بر یک منچستریونایتد را شکست داد.

مورگان راجرز دو بار برای ویلا گلزنی کرد و متئوس کونیا تنها گل یونایتد را ثبت کرد.

در بوندسلیگا آلمان نیز بایرن مونیخ ۴ بر صفر هایدنهایم را شکست داد.

جوزپ استانیسیچ، میشل اولیسه، لوئیز دیاز و هری کین برای بایرن مونیخ گلزنی کردند.