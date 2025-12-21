میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس عجیب رضا گلزار برای شب یلدا سوژه شد!

رضا گلزار با انتشار عکسی از خودش، شب یلدا را تبریک گفت؛ عکسی که خیلی زود به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۹۲
| |
3125 بازدید
|
۷

عکس عجیب رضا گلزار برای شب یلدا سوژه شد!

به گزارش تابناک، رضا گلزار با انتشار عکسی از خودش، شب یلدا را تبریک گفت؛ عکسی که خیلی زود به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل شد.

این بازیگر به‌جای انتشار تصویری با حال‌وهوای شب یلدا و دورهمی‌های مرسوم این شب، یک عکس تکی از خودش را منتشر کرد؛ عکسی که نشانی از المان‌ها و فضای یلدایی در آن دیده نمی‌شود. همین انتخاب متفاوت باعث شد پست یلدایی گلزار با واکنش‌ها و بحث‌های مختلفی در میان کاربران همراه شود.

محمدرضا گلزار (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۵۶) بازیگر، مجری و خوانندهٔ ایرانی است. او در سال ۱۳۸۵ دریافت‌کننده بیشترین دستمزد در بین بازیگران ایرانی بود و از آن زمان یکی از گران‌ترین بازیگران ایران شد.

 

محمدرضا گلز بازیگر شب یلدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
خب که چی حالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
3
پاسخ
آدم خود شیفته
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
خدا همه رو شفا بده
دیگه حرفی در رابطه با مرزهای خود تحویل گیری ندارم!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
1
پاسخ
تموم شدی رفت بابا
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
2
پاسخ
بنده خدا عقده دیده شدن داره
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
1
پاسخ
خدا میدونه چقدر از این ادم بدم میاد
ناشناس
|
Germany
|
۰۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
2
0
پاسخ
با کمال احترام به آقای گلزار عزیز ولی الگو و قهرمان رویاهای من و زیباترین چهره مردانه ایی که دیده ام چهره و مردانگی و شجاعت جاودانه شهید حججی بوده و هست و آن صلابت و شجاعت مردانه که در هنگام اسارت و مرگ داشتند که حتی اینجا در قلب اروپا، اروپایی ها رو هم به تحسین و تعجب واداشته است، والسلام.
