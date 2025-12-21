عکس عجیب رضا گلزار برای شب یلدا سوژه شد!

رضا گلزار با انتشار عکسی از خودش، شب یلدا را تبریک گفت؛ عکسی که خیلی زود به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل شد.

این بازیگر به‌جای انتشار تصویری با حال‌وهوای شب یلدا و دورهمی‌های مرسوم این شب، یک عکس تکی از خودش را منتشر کرد؛ عکسی که نشانی از المان‌ها و فضای یلدایی در آن دیده نمی‌شود. همین انتخاب متفاوت باعث شد پست یلدایی گلزار با واکنش‌ها و بحث‌های مختلفی در میان کاربران همراه شود.

محمدرضا گلزار (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۵۶) بازیگر، مجری و خوانندهٔ ایرانی است. او در سال ۱۳۸۵ دریافت‌کننده بیشترین دستمزد در بین بازیگران ایرانی بود و از آن زمان یکی از گران‌ترین بازیگران ایران شد.