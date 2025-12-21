عکس عجیب رضا گلزار برای شب یلدا سوژه شد!
رضا گلزار با انتشار عکسی از خودش، شب یلدا را تبریک گفت؛ عکسی که خیلی زود به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۹۲| |
3125 بازدید
به گزارش تابناک، رضا گلزار با انتشار عکسی از خودش، شب یلدا را تبریک گفت؛ عکسی که خیلی زود به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل شد.
این بازیگر بهجای انتشار تصویری با حالوهوای شب یلدا و دورهمیهای مرسوم این شب، یک عکس تکی از خودش را منتشر کرد؛ عکسی که نشانی از المانها و فضای یلدایی در آن دیده نمیشود. همین انتخاب متفاوت باعث شد پست یلدایی گلزار با واکنشها و بحثهای مختلفی در میان کاربران همراه شود.
محمدرضا گلزار (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۵۶) بازیگر، مجری و خوانندهٔ ایرانی است. او در سال ۱۳۸۵ دریافتکننده بیشترین دستمزد در بین بازیگران ایرانی بود و از آن زمان یکی از گرانترین بازیگران ایران شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
خدا همه رو شفا بده
دیگه حرفی در رابطه با مرزهای خود تحویل گیری ندارم!!!
دیگه حرفی در رابطه با مرزهای خود تحویل گیری ندارم!!!
با کمال احترام به آقای گلزار عزیز ولی الگو و قهرمان رویاهای من و زیباترین چهره مردانه ایی که دیده ام چهره و مردانگی و شجاعت جاودانه شهید حججی بوده و هست و آن صلابت و شجاعت مردانه که در هنگام اسارت و مرگ داشتند که حتی اینجا در قلب اروپا، اروپایی ها رو هم به تحسین و تعجب واداشته است، والسلام.
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟