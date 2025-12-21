تعطیلی مدارس برخی شهرهای خراسان رضوی
با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر مدارس چند شهرستان خراسان رضوی فردا دوشنبه یکم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
به گزارش تابناک، با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر وضعیت فعالیت مدارس شهرستانهای استان فردا دوشنبه یکم دی ماه بدین شرح است، مدارس شهرستانها و مناطق احمدآباد، فیروزه، فریمان، سرولایت، باخرز، زاوه، زبرخان، میانجلگه، کوهسرخ، جلگه رخ در کلیه مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.
همچنین منطقه رضویه در مقطع ابتدایی و متوسطه اول در شیفت صبح به صورت مجازی فعالیت خواهند داشت.
و در ادامه شهرستان طرقبه شاندیز در مقطع ابتدایی در شیفت صبح به صورت مجازی فعالیت آموزشی پیگیری خواهد شد.
