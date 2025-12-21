برخی مدارس استان مرکزی روز اول دی تعطیل شد
به گزارش تابناک، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با صدور اطلاعیهای فعالیت مدارس ابتدایی اراک در روز اول دی را غیرحضوری اعلام کرد.
تصمیمات این کارگروه برای روز دوشنبه اول دی به شرح ذیل است:
• تعطیلی کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر اراک
• کلیه کلاسهای دورههای آموزشی ابتدایی، به صورت مجازی و در بستر شاد در شهر اراک و روستاهای رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه و مرزیجران برگزار میشود
• موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینهای
• پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست
• نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشود توسط شهرداری اراک
• تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص
• درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس بویژه بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد • غیرضرور در فضای باز و استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا
• تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کمسولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو • جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کورههای آجرپزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند
• توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز