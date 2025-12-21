میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ثروت ایلان ماسک باز هم افزایش یافت

این جهش پس از آن رخ داد که دادگاه عالی دلاور، گزینه های سهام تسلا به ارزش ۱۳۹ میلیارد دلار را که سال گذشته لغو شده بود، به او بازگرداند.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۸۴
| |
1078 بازدید
|
۱
ثروت ایلان ماسک باز هم افزایش یافت

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، طبق شاخص میلیاردرهای فوربس، ثروت ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت «تسلا» به ۷۴۹ میلیارد دلار رسید تا اولین فرد در جهان باشد که ثروتش به این سطح می رسد.
این جهش پس از آن رخ داد که دادگاه عالی دلاور، گزینه های سهام تسلا به ارزش ۱۳۹ میلیارد دلار را که سال گذشته لغو شده بود، به او بازگرداند.

خرید قسطی با تخفیف از اسنپ‌شاپ | همین الان بخر! (کد تخفیف ncs)
adv_logo
خرید قسطی با تخفیف از اسنپ‌شاپ | همین الان بخر! (کد تخفیف ncs)
۱۷٪ ۴,۹۲۷,۷۱۰
۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
خرید
yn-ad
دادگاه عالی روز جمعه، بسته پیشنهادی حقوق و دستمزد ۵۶ میلیارد دلاری ماسک برای سال ۲۰۱۸ را پس از دو سال لغو شدن این بسته توسط دادگاه بدوی و توصیف آن به عنوان «غیر منطقی»، دوباره به اجرا درآورد.
دادگاه عالی اعلام کرد که حکمی که در سال ۲۰۲۴ مبنی بر لغو بسته حقوق و دستمزد صادر شده بود، غیرسالم و ناعادلانه نسبت به ماسک بوده است.
ماسک چند روز پیش از آن، پس از گزارش هایی مبنی بر احتمال عرضه اولیه سهام شرکت نوپای هوافضا و هوانوردی خود «سایبیس ایکس» اولین فرد در جهان شد که ثروت خالصش از ۶۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت.
طرح جداگانه
در نوامبر  گذشته، سهامداران تسلا به طور جداگانه با طرح حقوق و دستمزد یک تریلیون دلاری ماسک، که بزرگترین بسته حقوق و دستمزد در تاریخ است، موافقت کردند، زیرا سرمایه گذاران از چشم انداز او برای تبدیل این شرکت سازنده خودروهای الکتریکی به یک غول در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک حمایت کردند.
بر اساس فهرست میلیاردرهای فوربس، ثروت ماسک اکنون حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از ثروت لری پیج، بنیانگذار شرکت گوگل و دومین فرد ثروتمند جهان، فراتر رفته است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایلان ماسک ثروتمندترین مردان جهان ثروت تسلا
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثروت بنیانگذار تسلا از ۲۰۰ میلیارد دلار عبور کرد
ثروت ایلان ماسک روی دور افزایش افتاد
ایلان ماسک: ۶ میلیارد دلار از ثروتم را برای گرسنگان جهان می‌دهم
ثروت ایلان ماسک بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران!
ایلان ماسک رکورد خودش را هم شکست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
آپشن برادر ، اختیار خرید و فروش گزینه دیگر چیست؟؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eSm
tabnak.ir/005eSm