ثروت ایلان ماسک باز هم افزایش یافت

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، طبق شاخص میلیاردرهای فوربس، ثروت ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت «تسلا» به ۷۴۹ میلیارد دلار رسید تا اولین فرد در جهان باشد که ثروتش به این سطح می رسد.

این جهش پس از آن رخ داد که دادگاه عالی دلاور، گزینه های سهام تسلا به ارزش ۱۳۹ میلیارد دلار را که سال گذشته لغو شده بود، به او بازگرداند.

دادگاه عالی روز جمعه، بسته پیشنهادی حقوق و دستمزد ۵۶ میلیارد دلاری ماسک برای سال ۲۰۱۸ را پس از دو سال لغو شدن این بسته توسط دادگاه بدوی و توصیف آن به عنوان «غیر منطقی»، دوباره به اجرا درآورد.

دادگاه عالی اعلام کرد که حکمی که در سال ۲۰۲۴ مبنی بر لغو بسته حقوق و دستمزد صادر شده بود، غیرسالم و ناعادلانه نسبت به ماسک بوده است.

ماسک چند روز پیش از آن، پس از گزارش هایی مبنی بر احتمال عرضه اولیه سهام شرکت نوپای هوافضا و هوانوردی خود «سایبیس ایکس» اولین فرد در جهان شد که ثروت خالصش از ۶۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت.

طرح جداگانه

در نوامبر گذشته، سهامداران تسلا به طور جداگانه با طرح حقوق و دستمزد یک تریلیون دلاری ماسک، که بزرگترین بسته حقوق و دستمزد در تاریخ است، موافقت کردند، زیرا سرمایه گذاران از چشم انداز او برای تبدیل این شرکت سازنده خودروهای الکتریکی به یک غول در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک حمایت کردند.

بر اساس فهرست میلیاردرهای فوربس، ثروت ماسک اکنون حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از ثروت لری پیج، بنیانگذار شرکت گوگل و دومین فرد ثروتمند جهان، فراتر رفته است.