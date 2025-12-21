پرواز بالگردهای اسرائیلی بر فراز جنوب سوریه
منابع سوری از پرواز بالگردهای اسرائیلی بر فراز جنوب سوریه خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.
این منابع از پرواز بالگردهای اسرائیلی بر فراز استانهای درعا و السویداء در جنوب سوریه خبر دادند.
گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.
از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استانهای درعا و قنیطره پرداخته است.
