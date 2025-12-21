میلی صفحه خبر لوگو بالا
درگیری مرگبار بر سر خرید انار شب یلدا

مردی که برای خرید انار شب یلدا از خانه بیرون رفته در جریان یک درگیری خونین جانش را از دست داد.
درگیری مرگبار بر سر خرید انار شب یلدا

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، شامگاه شنبه به قاضی محسن اختیاری بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مرد میانسالی در جریان یک درگیری جان باخته است.

به دستور بازپرس جنایی، تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد که مرد میانسال برای خرید انار شب یلدا از خانه بیرون رفته بود. آنطور که شاهدان می گفتند این مرد نزد یک راننده وانت که انار می فروخت رفته و قصد خرید انار داشت اما بر سر قیمت با او جروبحثش شده بود. دعوا که بالا گرفت، ناگهان مرد میانسال دستش را روی قلبش گذاشت و روی زمین نشست. از سوی دیگر راننده وانت با دیدن این وضعیت، ترسید و فرار کرد.

شاهدان نیز با پلیس و اورژانس تماس گرفتند و مرد میانسال نیز برای درمان به بیمارستان انتقال یافت اما قلب او از تپش ایستاده و جانش را از دست داد. در این شرایط بازپرس جنایی دستور داد تا جسد مرد میانسال برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یابد. از سوی دیگر دستور دستگیری و تحقیق از فروشنده انار که از ترسش فراری شده صادر شد تا ابعاد پنهان این پرونده، آشکار شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
چقدر غم انگیز
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
3
پاسخ
فروشنده مقصر نبوده و تنها قیمت رو گفته مرحوم وقتی قیمت رو شنیده سکته زده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
خیلی دردناکه ! خدا روح این مرد را شاد کند که برای خرید برای اهل خانه رفته بود !
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
1
2
پاسخ
مسولین قضایی تو رو بخدا این دستفروش ها رو از سطح شهر تهران جمع کنید آسایش از اهالی می گیرن و باعث ترافیک مضاعف در سطح شهر میشن، و به بی کفایتی شهرداری های مناطق تهران و حق حساب گرفتن آنها پایان دهید ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
0
4
پاسخ
این چه روش تیتر زدن است اول فکر کردم در صف خرید انار بین مشتری ها درگیری بوجود آمده در صورتی که در متن هیچ لفظی از درگیری فیزیکی نیز وجود ندارد چه برسد
به درگیری خونین!!!
