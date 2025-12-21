روسیه، مذاکره مستقیم با اوکراین را رد کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهوری روسیه با رد اظهارات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین درباره مذاکره مستقیم بین نمایندگان کی‌یف و مسکو در میامی، گفت: در حال حاضر، هیچ‌کس به‌طور جدی این ابتکار را بررسی نکرده و تا جایی که من اطلاع دارم، چنین مذاکراتی در دستور کار نیست.

این در حالی است که زلنسکی اعلام کرده بود که قرار است نمایندگان روسیه و اوکراین در مذاکرات صلح میامی، به طور مستقیم دیدار و مذاکره کنند.

آخرین گفت‌وگوهای مستقیم رسمی میان نمایندگان اوکراین و روسیه در ماه ژوئیه (تیرماه) در استانبول برگزار شد که به تبادل اسرا انجامید اما پیشرفت ملموسی در توقف درگیری‌ها نداشت.

حضور هم‌زمان نمایندگان روسیه، اوکراین و اروپا در میامی، گامی رو به جلو به شمار می‌رود زیرا در مذاکرات گذشته، طرفین در یک مکان گردهم نمی آمدند. با این حال، روابط به‌شدت تیره میان دو طرف پس از یک جنگ خونین چهارساله، چشم‌انداز مذاکرات را در هاله ای از ابهام قرار داده است.