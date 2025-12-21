آمریکا سومین نفتکش ونزوئلا را توقیف کرد
به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه ونزوئلا ادامه میدهد؛ اقداماتی که به گفته برخی سناتورهای آمریکایی میتواند «پیامدهای فاجعهباری» به همراه داشته باشد.
رسانه خبری «بلومبرگ» به نقل از منبع آگاهی که نام خود را فاش نکرد، گزارش داد: «نفتکش بِلا1، یک کشتی با پرچم پاناما که توسط ایالات متحده تحریم شده، در مسیر ونزوئلا بود.»
این رسانه آمریکایی افزود: «ایالات متحده این نفتکش را نیز توقیف کرد.»
در جریان تازهترین تنشها میان واشنگتن و کاراکاس و بهانهجوییهای دولت ایالات متحده برای اقدامات نظامی خود در کارائیب، دونالد ترامپ اخیرا مدعی شد که این مرحله جدید تنشها میتواند به زودی شامل «حملات زمینی به ونزوئلا» شود.
«نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا، حملات ایالات متحده را محکوم کرده و گفته که ایالات متحده به جرم «دزدی دریایی بینالمللی» مجرم شناخته شده است.