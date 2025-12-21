به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، این منابع با اشاره به آنچه «نفوذ موساد در سلیمانیه و اقلیم کردستان عراق» خوانده‌اند، فاش کرده‌اند «شری گراهام» همسر یهودی «قباد طالبانی» فرزند «جلال طالبانی» که مسئول پرونده عراق در وزارت خارجه آمریکا بوده، پیش از سقوط رژیم «صدام حسین» با قباد ارتباط گرفت و پس از ازدواج با او، تحت هدایت موساد به اربیل بازگشت.

منابع آگاه عراقی تصریح کرده‌اند «شری با تأسیس چندین سازمان مردم‌نهاد حقوق بشر و بشردوستانه، روی استراتژی عادی‌سازی روابط عراق با اسرائیل کار کرده است».

این منابع همچنین ادعا کرده‌اند قباد طالبانی با حمایت پنهان موساد و آیپک توانسته معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان شود.

منابع عراقی همچنین از اختلافات داخلی میان فرزندان جلال طالبانی خبر داده و اضافه کرده‌اند: «موساد با کمک خانواده بارزانی، به‌ویژه نچیروان بارزانی قصد دارد «بافل طالبانی» را برکنار و قباد را جایگزین او کند».

بر اساس گزارش‌ رسانه‌ها، شری گراهام رئیس بنیاد «سید فاوندیشن» و عروس خانواده طالبانی‌ یک یهودی صهیونیست و از حلقه‌های اتصال حاکمیت عراق و ایالات متحده از زمان شروع جنگ عراق بوده که مسئولیت انتقال حقوق بشر آمریکایی به این کشور را بر عهده داشته است؛ برخی رسانه‌ها از وی به‌عنوان «بانوی نامرئی» یاد کرده‌اند که پشت‌پرده بسیاری از تصمیمات و رویدادهای فرهنگی و سیاسی در اقلیم کردستان قرار دارد.