دارنده بالاترین IQ جهان: منجی ۱۰ سال دیگر میآید!
به گزارش تابناک به نقل از دیروزبان، یانگهون کیم، فعال در حوزه هوش مصنوعی، در پستی در شبکه ایکس نوشت: «بهعنوان دارنده رکورد جهانی بالاترین IQ، من باور دارم که عیسی مسیح خداست، راه و حقیقت و زندگی.» او همچنین ادعا کرده است که میتواند وجود خدا را با استفاده از استدلالهای ریاضی و فلسفی اثبات کند.
کیم پیشبینی کرده که عیسی ظرف ۱۰ سال بازخواهد گشت و از نظر او، عیسی نه تنها یک شخصیت دینی بلکه هوشمندترین و برتر از همه انسانها است. این اظهارات ترکیبی از ایمان مذهبی و تحلیل علمی، واکنشهای گستردهای در فضای آنلاین و محافل علمی به دنبال داشته است.
برخی از کاربران و مفسران، دیدگاه او را نمونهای از همزیستی عقل و ایمان توصیف کردهاند، در حالی که منتقدان هشدار میدهند که هوش بالا به معنای صحت ادعاهای مذهبی نیست. آنها معتقدند ترکیب مفاهیم دینی با توجیهات ریاضی و علمی، ممکن است باعث سوءبرداشت شود و بحثهای طولانیمدت درباره رابطه علم و ایمان را دوباره دامن زده است.
این رخداد، فراتر از فردیت کیم، به سؤالات بنیادین درباره مرزهای علم، فلسفه و دین دامن زده است و نشان میدهد که حتی کسانی با بالاترین تواناییهای ذهنی نیز با مسائل معنوی و باورهای دینی درگیر میشوند. اعلامیات او اکنون تبدیل به موضوعی بینالمللی شده که بحثهای فلسفی و علمی گستردهای پیرامون منطق، ایمان و محدودیتهای عقل انسانی به راه انداخته است.