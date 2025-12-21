میلی صفحه خبر لوگو بالا
دارنده بالاترین IQ جهان: منجی ۱۰ سال دیگر می‌آید!

 یک دانشمند اهل کره‌جنوبی که ادعا می‌شود دارای بالاترین ضریب هوشی ثبت‌شده در جهان، یعنی ۲۷۶ است، توجه جهانیان را با اظهارات جنجالی درباره وجود خدا و ایمان به عیسی مسیح جلب کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از دیروزبان، یانگ‌هون کیم، فعال در حوزه هوش مصنوعی، در پستی در شبکه ایکس نوشت: «به‌عنوان دارنده رکورد جهانی بالاترین IQ، من باور دارم که عیسی مسیح خداست، راه و حقیقت و زندگی.» او همچنین ادعا کرده است که می‌تواند وجود خدا را با استفاده از استدلال‌های ریاضی و فلسفی اثبات کند.

کیم پیش‌بینی کرده که عیسی ظرف ۱۰ سال بازخواهد گشت و از نظر او، عیسی نه تنها یک شخصیت دینی بلکه هوشمندترین و برتر از همه انسان‌ها است. این اظهارات ترکیبی از ایمان مذهبی و تحلیل علمی، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای آنلاین و محافل علمی به دنبال داشته است.

برخی از کاربران و مفسران، دیدگاه او را نمونه‌ای از هم‌زیستی عقل و ایمان توصیف کرده‌اند، در حالی که منتقدان هشدار می‌دهند که هوش بالا به معنای صحت ادعاهای مذهبی نیست. آنها معتقدند ترکیب مفاهیم دینی با توجیهات ریاضی و علمی، ممکن است باعث سوءبرداشت شود و بحث‌های طولانی‌مدت درباره رابطه علم و ایمان را دوباره دامن زده است.

این رخداد، فراتر از فردیت کیم، به سؤالات بنیادین درباره مرزهای علم، فلسفه و دین دامن زده است و نشان می‌دهد که حتی کسانی با بالاترین توانایی‌های ذهنی نیز با مسائل معنوی و باورهای دینی درگیر می‌شوند. اعلامیات او اکنون تبدیل به موضوعی بین‌المللی شده که بحث‌های فلسفی و علمی گسترده‌ای پیرامون منطق، ایمان و محدودیت‌های عقل انسانی به راه انداخته است.

این طفلک هم قاطی کرده.......
