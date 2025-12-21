ماراتن کیش تلفات داد
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ با حکم محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدحسین حسنی بهعنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان منصوب شد. این جابهجایی در حالی انجام میشود که اواخر تیرماه سال جاری اسدالله علیزاده با حفظ سمت بهعنوان سرپرست این معاونت معرفی شده بود و اکنون پس از حدود چهار ماه، حسنی جایگزین وی شده است.
در مراسم معارفه که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای اسدالله علیزاده، محمدحسین حسنی به عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی شد.
محمدحسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران است.
وی پیش از این ریاست مؤسسه علوم و فنون کیش را بر عهده داشته و همچنین مسئولیتهایی همچون ریاست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، راهاندازی مرکز رشد صنایع فرهنگی و خلاق جهاد دانشگاهی، مشاور فناوری و تجاریسازی پارک علم و فناوری شهرداری تهران، مؤسس و مدیر مرکز فناوریهای نوین رسانهای جهاد دانشگاهی را در کارنامه خود دارد.