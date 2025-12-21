به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش امروز خبرگزاری دولتی کره شمالی، وزارت خارجه این کشور دیروز در بیانیه‌ای هشدارآمیز خواستار توقف جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ژاپن شد. این بیانیه بعد از آن منتشر شد که یک مقام ارشد دولت ژاپن در جلسه‌ای خصوصی به خبرنگاران گفت توکیو به سلاح‌های هسته‌ای نیاز دارد. در بیانیه مدیر موسسه مطالعات ژاپن، نهاد وابسته به وزارت خارجه کره شمالی، آمده «باید به هر قیمتی از تلاش ژاپن برای هسته‌اش شدن ممانعت کرد؛ کشوری که جنایتکار جنگی است و این امر فاجعه‌ای بزرگ برای بشریت به همراه خواهد داشت». اخیراً نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با ابراز نگرانی درباره انباشت و ظرفیت تولید پلوتونیوم در ژاپن، با یادآوری تجاوزگری این کشور در جنگ جهانی دوم گفت که جامعه جهانی هرگز اجازه نخواهد داد این کشور دوباره به مسیر نظامی‌گری بازگردد و تعهدش به توسعه صلح‌آمیز و نظم پساجنگ را نقض کند. نخست‌وزیر ژاپن پیش‌تر گفته بود که در حال بررسی بازنگری در سه اصل غیرهسته‌ای ژاپن است تا امکان میزبانی تسلیحات هسته‌ای آمریکا را فراهم کند. ژاپن به‌عنوان تنها کشور قربانی بمب اتم در جنگ، مدت‌هاست که بر اصول «نداشتن، نساختن و عدم استقرار سلاح هسته‌ای در خاک ژاپن» به عنوان پایه‌های اصلی سیاست هسته‌ای خود متعهد بوده است.