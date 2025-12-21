میلی صفحه خبر لوگو بالا
رزمایش بریکس با حضور نیروی دریایی ایران

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش عازم دریا شده‌اند و هم‌اکنون در مسیر آفریقای جنوبی هستند.
رزمایش بریکس با حضور نیروی دریایی ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس،امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گردهمایی روحانیون آجا مقیم مرکز که به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار شد، با اشاره به اعزام ناوگروه‌های جدید ارتش به مأموریت‌های برون‌مرزی، گفت: به لطف خداوند، برکت خون شهدا، ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش عازم دریا شده‌اند و هم‌اکنون در مسیر آفریقای جنوبی هستند. فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه یکی از ناوگروه‌ها مأموریت اسکورت کشتی‌های تجاری را بر عهده دارد، افزود: ناوگروه ۱۰۳ نیز در راستای اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا و تقویت دیپلماسی دفاعی و دریایی، در رزمایش مشترک بریکس شرکت خواهد کرد.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه جایگاه ایران در عرصه دریایی تثبیت شده است گفت: امروز نیروی دریایی ارتش با اتکا به توان داخلی، تجربه‌های عملیاتی فرامنطقه‌ای و حضور مستمر در آب‌های آزاد، به یکی از بازیگران تأثیرگذار امنیت دریایی در منطقه و فراتر از آن تبدیل شده است. وی با اشاره به تلاش رسانه‌ای دشمن برای القای انزوای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمن امروز در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به دنبال تضعیف کشور است، اما این توطئه‌ها همانند گذشته ناکام خواهد ماند و دشمن این آرزو‌ها را به گور خواهد برد. فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربیات مأموریت‌های خارجی تصریح کرد: بسیاری از فرماندهان نظامی کشور‌های دیگر به جایگاه موثر رهبری جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند و حتی سخنان معظم له را در سطوح عالی نظامی خود تحلیل می‌کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده عمق نفوذ و اثرگذاری رهبری ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی است. وی با تأکید بر ضرورت انتقال این واقعیت‌ها به بدنه نیروها، به‌ویژه جوانان در مراکز آموزشی و یگان‌ها، افزود: جایگاه جمهوری اسلامی ایران امروز در سطحی است که دشمنان علی‌رغم همه تبلیغات، ناچار به اعتراف به آن هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مسئولان عقیدتی ـ سیاسی ارتش، خاطرنشان کرد: همه ما سرباز این کشور و انقلاب هستیم و توفیقات امروز نیروی دریایی، از جمله مأموریت ناوگروه ۸۶ و ناوشکن سهند، نتیجه همدلی، ایمان و تبعیت از ولایت فقیه است.

