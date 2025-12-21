زمان آغاز مدارس و ادارات برای فردا مشخص شد

سخنگوی دولت اعلام کرد در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا و با مصوبه‌ی هیئت وزیران، ادارات، مدارس و موسسات دولتی فردا با دو ساعت تاخیر کار خود را آغاز می‌کنند.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، هیئت دولت مصوب کرد کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی، فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز کنند.

دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ مستثنی شده‌اند، مشمول این تصمیم نخواهند بود.»