۵ فوتی در سیل استان فارس

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اعلام کرد که اخیرا بر اثر بارش‌ها شاهد وقوع سیل در استان بودیم که به فوت پنج هم‌وطن و خسارات گسترده در بخش‌هایی مانند کشاورزی منجر شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۲۲
| |
6576 بازدید
۵ فوتی در سیل استان فارس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ غلامرضا غلامی امروز یکشنبه ۳۰ آذر در نشستی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان، کارگران و تعاونگران استان با بیان اینکه در یک شهرستان طی دو روز ۱۸۶ میلی‌متر باران ثبت شد، افزود: این بارش‌ها رکورد‌هایی را در استان به ثبت رساند که برای نخستین‌بار رخ داده است.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری رزمایش‌های عملیاتی در حوزه ایمنی و مقابله با بحران‌های احتمالی گفت: در آستانه برگزاری رزمایش تمام عیار استانی قرار داریم که پیش‌بینی می‌شد در دی‌ماه امسال برگزار شود و بستر‌هایی مانند زلزله، حوادث، قطعی برق، آب، گاز، تلفن، ریزش ساختمان، آواربرداری، انفجار‌های مشکوک و ... در آن پیش‌بینی شده است.

غلامی افزود: ۹۳ دستگاه اجرایی، نهاد مردمی و تشکل‌های متعدد در این رزمایش حضور دارند و برای هر دستگاه و نهاد وظایفی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اظهار کرد: در کنار حوادث طبیعی، طی جنگ ۱۲ روز اخیر شهر‌های ما عرصه نبرد بود، شرایط جهان و به طبع آن کشور ما تغییر کرده و همه شهروندان جنگ را مستقیماً لمس کردند.

غلامی با تأکید بر اینکه هنگام وقوع جنگ و بحران، رزمایش‌ها نباید صرفاً نمایشی باشد، بیان کرد: رزمایش‌ها باید به شکل عملیاتی برگزار شود و امروز اگر آمادگی لازم در مقابل حوادث غیرمترقبه را نداشته باشیم، زیان خواهیم دید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در ادامه با اشاره به طیف گسترده حوادث طبیعی از بارندگی و سیل تا زلزله و جنگ، گفت: این حوادث باید پیش‌بینی شده و با کمک جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاون‌گران استان فارس، تاب‌آوری لازم در برابر هر حادثه‌ای ایجاد شود.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تاب‌آوری جامعه کار و تولید در پایان افزود: امروز باید از همه ظرفیت‌ها برای افزایش آمادگی و کاهش خسارات استفاده کرد.

نبض اقتصادی کشور در گرو کارفرمایان و کارگران

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست بر اهمیت نهاد‌های سه‌جانبه در اقتصاد تأکید کرد و گفت: جامعه هدف این حوزه ملموس‌ترین تعریف سه‌جانبه‌گرایی است و نبض اقتصادی کشور در دست این گروه‌ها است و به همین دلیل آسیب‌پذیری آن نیز زیاد است، فرآیند اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان از حساسیت این حوزه غافل بود.

سعید بیاری با اشاره به حضور گستردهٔ نمایندگان اقشار مختلف در این نشست افزود: اداره‌کل تعاون، رفاه و اجتماعی فارس، نمایی کلی از شمایل دولت است و با ۹۱ درصد از جمعیت کشور در حال تعامل و خدمات‌رسانی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رزمایش بزرگ در سطح استان خبر داد و گفت: استاندار فارس نیز بر اجرای صحیح و کارآمد این رزمایش تاکید ویژه‌ای دارد، همچنین برگزاری نمایشگاهی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به حادثه‌خیز بودن استان فارس بیان کرد: چنانچه بتوان انسجام این گروه‌ها را حفظ کرد و سطح مطالبات مردمی را به درستی دید و پاسخ داد، می‌توان به تعامل سازنده و کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تاب آوری جامعه هدف در برابر بحران‌ها امیدوار بود.

لزوم تشکیل تیم مدیریت بحران در حوزه کارگری، کارفرمایی و تعاون

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در ادامه بر لزوم آمادگی جامع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه تأکید کرد.

محمد ژوبین با بیان اینکه باید با قدرت به سمت آمادگی ذهنی در برابر حوادث غیرمترقبه حرکت کنیم، افزود: در این راستا، تعدادی از روسای تشکل‌ها و اتحادیه‌ها حضور دارند و جلساتی متعاقباً با روسای و اعضای تشکلات برگزار خواهد شد تا مشارکت حداکثری در این زمینه ایجاد شود.

وی از برگزاری نشست‌خای تکمیلی در این زمینه با جامعه بزرگ کارگری، کارفرمایی و تعاونی استان فارس خبر داد و اظهار داشت: هدف، آماده‌سازی بستری است که در آن بحران‌های محتمل پیش‌بینی شده و هر دستگاه متولی، بخشی از معضلات را حل کند.

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در پایان بیان کرد: اگرچه مدیریت برگزاری اصلی این رزمایش توسط استانداری فارس انجام می‌شود، اما می‌توان ستاد مدیریت بحران در بخش‌های تعاون، کارگری و کارفرمایی استان را نیز شکل داد.

فوتی سیل استان فارس بارش‌ها رزمایش
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
