پیام دوستی رئیس‌جمهور پاکستان به ایران

رئیس‌جمهور پاکستان در پروازی به بغداد هنگام عبور از حریم هوایی ایران پیام دوستی خود را به رهبری ایران ابلاغ کرد که قدردانی سفیر ایران در اسلام‌آباد را در پی داشت.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۲۱
| |
1724 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دفتر ریاست‌جمهوری پاکستان در پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «آصف علی زرداری» رئیس‌جمهور این کشور در پروازی به بغداد در لحظه ورود به حریم هوایی ایران به رهبری ایران «پیام دوستی» ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور پاکستان همچنین ضمن ابراز همبستگی با ایران بر احترام دوجانبه و روابط منطقه‌ای قوی‌تر تاکید کرد.

«رضا امیری مقدم» سفیر ایران در پاکستان در واکنش به آن در پیامی در ایکس نوشت: «ما از این افتخار بزرگ برخورداریم که پرواز رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی پاکستان را از طریق حریم هوایی ایران به‌گرمی پذیرا باشیم و صمیمانه از پیام دوستی ابلاغ‌شده توسط جناب آقای رئیس‌جمهور آصف علی زرداری قدردانی کنیم.»

او افزود: «این حرکت زیبنده و اندیشمندانه بازتاب روشنی از پیوند‌های ریشه‌دار مبتنی بر احترام متقابل، همبستگی و دوستی و برادری پایدار میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان است. جمهوری اسلامی ایران تعهد راسخ خود را برای تقویت بیشتر همکاری‌های دوجانبه و ارتقای روابط به سطحی جدید و بالاتر مورد تاکید قرار می‌دهد. امید و آرزوی مشترک ما همچنان ترویج صلح، ثبات، توسعه و رفاه در سراسر منطقه است.»

