گسترش مخالفت آمریکایی‌ها با اسرائیل

نظرسنجی‌های جدید از چرخش دیدگاه مردم آمریکا نسبت به اسرائیل حکایت دارد. اکثریت مردم آمریکا تا پیش از ۷ اکتبر در کنار اسرائیل می‌ایستادند، اما حالا کفه ترازو به سمت فلسطین سنگینی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۱۸
| |
4028 بازدید
گسترش مخالفت آمریکایی‌ها با اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسرائیل با جنایات خود در غزه، خود را در چنان انزوایی در سطح بین‌المللی گرفتار کرده که حتی مسئولان این رژیم هم علناً به آن اقرار کرده‌اند. (جزئیات بیشتر) این رژیم که زمانی در میان مردم آمریکا از محبوبیت نسبی برخوردار بود، اکنون به رژیمی منفور در نگاه بسیاری از آمریکاییان تبدیل شده است. اعتراضات گسترده مردم آمریکا علیه اسرائیل و همچنین نتایج نظرسنجی‌ها، همگی گویای این مطلب است.

اسرائیل هر روز منفورترنتایج نظرسنجی‌ها در دهه ۹۰ میلادی نشان می‌داد که بیش از ۵۰ درصد آمریکایی‌ها با اسرائیل احساس همدردی می‌کنند. حمایت از فلسطین نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده بود. نظرسنجی‌های اولیه پس از حمله روز ۷ اکتبر حماس هم از حمایت بیشتر آمریکاییان از اسرائیل خبر می‌داد، اما این روند به‌تدریج با ادامه یافتن جنگ غزه تغییر کرد. بر اساس نظرسنجی گالوپ، در اکتبر ۲۰۲۳، ۴۷ درصد از آمریکاییان از اسرائیل حمایت کرده و تنها ۲۰ درصد پشتیبان فلسطین بودند. در سپتامبر ۲۰۲۵، یعنی حدود دو سال بعد از واقعه ۷ اکتبر، نتایج نظرسنجی‌ها روندی معکوس به خود گرفت و بخش بیشتری از مردم آمریکا (۳۵ درصد) به حمایت از فلسطین پرداختند و ۵۹ درصد نیز مخالف کمک نظامی به اسرائیل بودند. نظرسنجی‌های بعدی نیز از حمایت ۶۱ درصد از دموکرات‌های نسل جوان و درخواست اکثریت آمریکاییان برای برقراری آتش‌بس در غزه خبر می‌داد.

حمایت مردم نیویورک از مواضع ضد اسرائیلینظرسنجی‌ها در مهم‌ترین شهر اقتصادی آمریکا، نیویورک، نیز از همراهی بیشتر مردم این شهر با عقاید ضد اسرائیلی حکایت داشت. برخی کارشناسان معتقدند که همین عقاید ضد اسرائیلی باعث شد تا جمع زیادی از مردم نیویورک به زهران ممدانی، شهردار فعلی نیویورک، رأی بدهند. بر اساس نظرسنجی‌ای که توسط دانشگاه «کوئینپیاک» در اوایل اکتبر گذشته انجام شد، ۴۱ درصد از رأی‌دهندگان بالقوه در شهر نیویورک اعلام کردند که دیدگاه‌های ممدانی در مورد اسرائیل به نظرات آنها نزدیک‌تر است. در مقابل، ۲۶ درصد نظرات رقیب او، یعنی اندرو کومو، را نزدیک‌تر به خود دانستند.

ممدانی در شرایطی در نیویورک به قدرت رسید که به‌صراحت اعلام کرده بود اگر بنیامین نتانیاهو وارد این شهر شود، او را بازداشت خواهد کرد. این در حالی است که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، شهردار وقت نیویورک، رودی جولیانی، یاسر عرفات را از مراسم جشن پنجاه‌سالگی سازمان ملل اخراج کرده بود. یاسر عرفات که ریاست «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» را بر عهده داشت، برای شرکت در جشن ۵۰ سالگی سازمان ملل وارد سالن شده بود، اما جولیانی دستور داد او را «دعوت‌نشده» اعلام کرده و از سالن اخراج کنند؛ این در حالی بود که عرفات با بلیت رسمی سازمان ملل متحد وارد سالن شده بود.

اعتراضات گسترده ضد اسرائیلیجمع زیادی از مردم آمریکا با شرکت در اعتراضات ضد اسرائیلی، مقابل رژیم صهیونیستی ایستادند. در این میان، جوانان و به‌ویژه دانشجویان حضور پرشورتری داشتند. دانشجویان آمریکایی با وجود مجازات‌های قابل توجه، از جمله تعلیق، اخراج از تحصیل و حتی دستگیری، همچنان به اعتراضات خود در طول دو سال جنگ غزه ادامه دادند. برخی از هنرمندان هالیوودی نیز به‌صراحت علیه اسرائیل سخن گفتند و حتی در زمان دریافت جوایز خود، حمایتشان را از فلسطین اعلام کردند.

اسرائیل جنایات غزه سازمان آزادی بخش فلسطین آمریکا
