حضور در اطراف ورزشگاههای جام جهانی هم پولی شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همکاری تجاری ترامپ و فیفا برای سوء استفاده از جام جهانی تاجایی رسیده که امروز (یکشنبه) نشریه تایمز خبر داد که آمریکا حتی تماشای مسابقات جام جهانی در خیابانهای اطراف ورزشگاهها را هم پولی کرده و در حال بلیت فروشی جایگاههای خیابانی است. برای اولین بار در تاریخ جام جهانی ورود تماشاگران به جایگاههای مخصوص هواداران (Fan zone) در خیابانهای اطراف ورزشگاه پولی شده است.
پیش از این افزایش ۵ برابری قیمت بلیتهای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به جام جهانی قطر، جیانی اینفانتینو با همکاری ترامپ را متهم به سوء استفاده مالی از این تورنمنت کرده بود.
حالا نشریه میرر مینویسد که در اتفاقی تاریخی نیوجرسی در حال فروش جایگاههای مخصوص هواداران با قیمت ۱۲.۵ دلار است. براساس گزارش موندو، هرچند فیفا به صورت رسمی فروش این جایگاههای خاطره انگیز در تاریخ جام جهانی را تایید نکرده ولی فروش رسمی این جایگاهها نشان میدهد این اقدام هم در ادامه پروژه سوء استفاده مالی آمریکا از میزبانی این تورنمنت است.
جام جهانی ۲۰۲۶ به دلیل قرارداد تجاری ترامپ با اینفانتینو برای کسب بیشترین درآمد به گرانترین جام جهانی لقب گرفته و بنا به گزارش گاردین، بسیاری از هواداران این اقدام را «خیانت تاریخی» نامیدند.
ویکتور مونتاگالیانی، نایبرئیس فیفا و رئیس CONCACAF میگوید که این هزینهها کمک میکند تا Fan Zones ایمنتر و جذابتر شوند، و درآمد حاصل به توسعه فوتبال در سطح محلی کمک میکند، نه فقط سود فیفا. اما رونان اواین، مدیر اجرایی Football Supporters Europe (FSE) میگوید که قیمتهای بالا و پولی شدن zones دسترسی میلیونها هوادار فقیر را قطع میکند و این "خیانت به روح فوتبال" است و Fan Zones را از فضاهای عمومی به باشگاههای خصوصی تبدیل میکند.
سایت reddit مینویسد که گروههای هواداران میتوانند کمپینهای boycott بلیتها و zones پولی راهاندازی کنند تا به نوعی مانع از نابودی این سنت تاریخی جام جهانی شوند. از طرفی سازمانهایی مانند Amnesty International و Human Rights Watch میتوانند فیفا را تحت فشار بگذارند تا شفافیت مالی افزایش یابد و دسترسی برابر تضمین شود.