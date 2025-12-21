میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعای نواف سلام درباره پیشرفت خلع سلاح در جنوب لبنان

در حالی که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان همچنان ادامه دارد نخست وزیر این کشور مدعی تکمیل مرحله نخست خلع سلاح حزب الله طی روزهای آتی شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۱۰۵
| |
5366 بازدید
ادعای نواف سلام درباره پیشرفت خلع سلاح در جنوب لبنان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نواف سلام نخست وزیر لبنان مدعی شد که مرحله نخست طرح خلع سلاح نیرو‌های مقاومت در جنوب رود لیتانی در آستانه تکمیل است و طی روز‌های آتی به پایان می‌رسد.

وی اضافه کرد که دولت آماده حرکت به سمت مرحله دوم این طرح در شمال رود لیتانی است و باید از ارتش در این مسیر حمایت شود.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی به هیچکدام از تعهدات خود در توافق آتش بس با لبنان پایبند نبوده و علاوه بر اشغال بخش‌هایی از خاک این کشور حملات هوایی خود را علیه مناطق جنوبی متوقف نکرده است.

پیشتر نیز وزیر دادگستری لبنان اذعان کرد که ارتش این کشور توان مقابله با رژیم صهیونیستی را ندارد.

برچسب ها
خلع سلاح نواف سلام نخست وزیر رود لیتانی ارتش رژیم صهیونیستی
