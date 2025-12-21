خبرگزاری المعلومه عراق به نقل از این منبع آگاه بدون ذکر نام نوشت: «از ساعت ۲ بامداد تا ساعت ۶ صبح امروز، پایگاه الحریر در نزدیکی اربیل، محل استقرار نیروهای آمریکایی، شاهد فعالیت‌های سوال برانگیزی بود و بر اساس اطلاعات اولیه، هفت فروند بالگرد شینوک حامل تجهیزات و نظامی در آن فرود آمدند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ او افزود: «فرود این بالگردها در دوره‌های زمانی متوالی نشان می‌دهد که مسئله ای در جریان است. ماهیت محموله‌ای که آنها به این پایگاه آوردند، روشن نیست. این پایگاه به عنوان ستون فقرات پشتیبانی لجستیکی برای پایگاه‌های آمریکایی مستقر در سراسر سوریه عمل می‌کند».

این منبع تصریح کرد که «به محض فرود این بالگردها، حالت آماده باش امنیتی در برج‌های مراقبت خارجی پایگاه اعمال شد». این امر نشان می‌دهد که «محموله منتقل شده توسط بالگردها مهم بوده و همین امر باعث اتخاذ تدابیر احتیاطی شده است.»

پایگاه الحریر در شمال و پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق از مهمترین پایگاه های آمریکا در این کشور به شمار می روند.