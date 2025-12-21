۸ عضو تراکتور محروم شدند
با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ۸ عضو باشگاه تراکتور به دلیل تخلف در جریان دیدار با تیم پرسپولیس محروم شدند.
به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسب گزارش مقامات رسمی مسابقه بین تیمهای تراکتور و پرسپولیس از سری رقابتهای جام حذفی، تخلفاتی از سوی اکبر فرهمند، علی حسامی، ساد لیقوانی، بابک خوش زبان، حبیب ارزومند، جبرئیل غنی، اسد نوتاج، سینا فروغی منتسب به تیم تراکتور منعکس شده است.
از آنجائیکه تخلفات حادث شده عبارت از توهین و استفاده از الفاظ موهن نسبت به مدیر، مربی و بازیکنان پرسپولیس، در خور صدور قرار دستور موقت است، به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی، نامبردگان از ورود به محل برگزاری مسابقات تیم تراکتور تا اطلاع ثانوی محروم هستند و باید دفاعیات خود را ظرف مدت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی ارسال کنند.
