افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و نوروویروس در آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مقامات بهداشتی هشدار دادند که آنفلوآنزای این فصل عمدتاً توسط سویه جدید H ۳ N ۲ زیرگروه K هدایت میشود که نشانههایی از افزایش قابلیت انتقال و کاهش تطابق واکسن را نشان میدهد. همزمان، عفونتهای نوروویروس در ایالتهای متعدد به سطح بالایی رسیده است، در حالی که کووید-۱۹ همچنان ادامه دارد و ظرفیت سیستم مراقبتهای بهداشتی را تهدید میکند.
موج «ابر آنفلوآنزا»ی امسال در آمریکا به یک سویه جهشیافته از آنفلوآنزای A به نام زیرشاخه K از H ۳ N ۲ مرتبط است. طبق دادههای توالییابی ژنتیکی از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا (CDC)، این سویه در ایالات متحده غالب شده و مسئول حدود ۸۹ درصد از کل عفونتهای H ۳ N ۲ آزمایششده از اواخر سپتامبر است.
این زیرشاخه پس از طراحی واکسن آنفلوآنزای ۲۰۲۵-۲۰۲۶ پدیدار شد و نگرانیهایی را در مورد پاسخ ایمنی ضعیفتر برای افراد واکسینهشده ایجاد کرد.
به گزارش «نیوزویک»، با این حال، علائم معمول بدون تغییر باقی میمانند - تب، لرز، خستگی شدید، سرفه، درد بدن -، اما عدم تطابق نسبی واکسن، خطر عفونتهای بیشتر و موارد شدید را افزایش میدهد.
طبق دادههای CDC که روز جمعه منتشر شد، تاکنون در این فصل، حدود ۴.۶ میلیون مورد آنفلوآنزا، ۴۹ هزار مورد بستری در بیمارستان و ۱۹۰۰ مورد مرگ در ایالات متحده ثبت شده است.