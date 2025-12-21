آخرین وضعیت مصدومان استقلال مقابل المحرق

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه هفته جاری در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در منامه به مصاف المحرق بحرین می‌رود.

علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت در این دیدار حضور نخواهد داشت. مهران احمدی هم با وجود شرکت در تمرینات به دلیل مصدومیت به بازی روز چهارشنبه نمی‌رسد.

در عین حال رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی استقلال روز گذشته به نرم دوی پرداخت. این بازیکن همچنان از ناحیه پشت پا درد دارد و امروز (یکشنبه) تست می‌دهد، اما احتمال حضورش در بازی برابر المحرق کم است.

سامان فلاح دیگر مدافع استقلال، اما از بند مصدومیت رهایی یافته است و به بازی با المحرق می‌رسد.

اعضای تیم استقلال صبح روز سه‌شنبه راهی منامه می‌شوند و عصر همان روز آخرین جلسه تمرینی خود پیش از دیدار برابر المحرق را برگزار خواهند کرد. شاگردان ریکاردو ساپینتو برای صعود به مرحله بعد باید المحرق را شکست دهند.