میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین وضعیت مصدومان استقلال مقابل المحرق

سه بازیکن تیم فوتبال استقلال در دیدار برابر المحرق بحرین در هفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور نخواهند داشت.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۸۴
| |
1327 بازدید
آخرین وضعیت مصدومان استقلال مقابل المحرق

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه هفته جاری در آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در منامه به مصاف المحرق بحرین می‌رود.

علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت در این دیدار حضور نخواهد داشت. مهران احمدی هم با وجود شرکت در تمرینات به دلیل مصدومیت به بازی روز چهارشنبه نمی‌رسد.

در عین حال رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی استقلال روز گذشته به نرم دوی پرداخت. این بازیکن همچنان از ناحیه پشت پا درد دارد و امروز (یکشنبه) تست می‌دهد، اما احتمال حضورش در بازی برابر المحرق کم است.

سامان فلاح دیگر مدافع استقلال، اما از بند مصدومیت رهایی یافته است و به بازی با المحرق می‌رسد.

اعضای تیم استقلال صبح روز سه‌شنبه راهی منامه می‌شوند و عصر همان روز آخرین جلسه تمرینی خود پیش از دیدار برابر المحرق را برگزار خواهند کرد. شاگردان ریکاردو ساپینتو برای صعود به مرحله بعد باید المحرق را شکست دهند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مصدومیت لیگ قهرمانان آسیا المحرق مهران احمدی سامان فلاح تابناک ورزشی
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این شهر آماده میزبانی استقلال شد
ممنون اسکوچیچ و اوسمار، مرسی بیرانوند و نیازمند؛ شرم بر زبان‌های فحاش!
تراکتور علیه پرسپولیس بیانیه صادر کرد
غریبه‌ای در زادگاه؛ دادگاه استادیومی برای کریم باقری/ عصر دلگیر «آقاکریم» در تبریز چگونه رقم خورد؟
رقیب سرسخت رحمان عموزاد ملیت عوض کرد
بیانیه پرسپولیس در اعتراض به اتفاقات بازی با تراکتور
واکنش کریم باقری به بیانیه باشگاه تراکتور
حکم سنگین برای خواهران منصوریان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eRA
tabnak.ir/005eRA