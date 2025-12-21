میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۳۰ آذر

قیمت دلار مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳۶ درصدی، از ۱۰۹,۷۲۲ (یکصد و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان به ۱۱۱,۲۴۳ (یکصد و یازده هزار و دویست و چهل و سه ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۳۰ آذر

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳۶ درصدی، از ۱۰۹,۷۲۲ (یکصد و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان به ۱۱۱,۲۴۳ (یکصد و یازده هزار و دویست و چهل و سه ) تومان رسید.

 
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱۱,۲۴۳ ۱,۵۲۱ ۱.۳۶ 10:52
۱۰۹,۷۲۲ ۰.۰۰   روز قبل
۱۰۹,۷۲۲ ۲,۲۱۷ ۲.۰۲ ۳ روز پیش
 

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳ درصدی، از ۱۲۸,۵۹۶ (یکصد و بیست و هشت هزار و پانصد و نود و شش ) تومان به ۱۳۰,۲۹۶ (یکصد و سی هزار و دویست و نود و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳۰,۲۹۶ ۱,۷۰۰ ۱.۳ 10:52
۱۲۸,۵۹۶ -۳۰۱.۰۰ -۰.۲۴ روز قبل
۱۲۸,۸۹۷ ۲,۳۷۱ ۱.۸۳ ۳ روز پیش
 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳۶ درصدی، از ۲۹,۸۷۶ (بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) تومان به ۳۰,۲۹۰ (سی هزار و دویست و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۲۹۰ ۴۱۴ ۱.۳۶ 10:52
۲۹,۸۷۶ ۰.۰۰   روز قبل
۲۹,۸۷۶ ۶۰۳ ۲.۰۱ ۳ روز پیش
 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۱.۴۲ درصدی، از ۱۷۵,۷۵۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان به ۱۷۳,۳۰۰ (یکصد و هفتاد و سه هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷۳,۳۰۰ -۲,۴۵۰.۰۰ -۱.۴۲ 10:52
۱۷۵,۷۵۰ -۱,۴۰۰.۰۰ -۰.۸ روز قبل
۱۷۷,۱۵۰ ۱,۴۵۰ ۰.۸۱ ۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۱.۳۱ درصدی، از ۳,۰۹۰ (سه هزار و نود ) تومان به ۳,۰۵۰ (سه هزار و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار روز قبل دلار کانادا نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۵۳۰ تومان افزایش، ۹۵,۹۶۰ (نود و پنج هزار و نهصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با افزایش ۱.۷۹ درصدی، از ۸۶,۰۹۰ (هشتاد و شش هزار و نود ) تومان به ۸۷,۶۶۰ (هشتاد و هفت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰ تومان کاهش، ۹,۹۵۰ (نه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

