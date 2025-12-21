قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۳۰ آذر
در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش را تجربه کرد.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳۶ درصدی، از ۱۰۹,۷۲۲ (یکصد و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان به ۱۱۱,۲۴۳ (یکصد و یازده هزار و دویست و چهل و سه ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۱۱,۲۴۳
|۱,۵۲۱
|۱.۳۶
|10:52
|۱۰۹,۷۲۲
|۰.۰۰
|روز قبل
|۱۰۹,۷۲۲
|۲,۲۱۷
|۲.۰۲
|۳ روز پیش
آخرین نرخ یورو مبادله ای
یورو مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳ درصدی، از ۱۲۸,۵۹۶ (یکصد و بیست و هشت هزار و پانصد و نود و شش ) تومان به ۱۳۰,۲۹۶ (یکصد و سی هزار و دویست و نود و شش ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳۰,۲۹۶
|۱,۷۰۰
|۱.۳
|10:52
|۱۲۸,۵۹۶
|-۳۰۱.۰۰
|-۰.۲۴
|روز قبل
|۱۲۸,۸۹۷
|۲,۳۷۱
|۱.۸۳
|۳ روز پیش
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳۶ درصدی، از ۲۹,۸۷۶ (بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) تومان به ۳۰,۲۹۰ (سی هزار و دویست و نود ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳۰,۲۹۰
|۴۱۴
|۱.۳۶
|10:52
|۲۹,۸۷۶
|۰.۰۰
|روز قبل
|۲۹,۸۷۶
|۶۰۳
|۲.۰۱
|۳ روز پیش
قیمت پوند امروز
پوند امروز با کاهش ۱.۴۲ درصدی، از ۱۷۵,۷۵۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان به ۱۷۳,۳۰۰ (یکصد و هفتاد و سه هزار و سیصد ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۷۳,۳۰۰
|-۲,۴۵۰.۰۰
|-۱.۴۲
|10:52
|۱۷۵,۷۵۰
|-۱,۴۰۰.۰۰
|-۰.۸
|روز قبل
|۱۷۷,۱۵۰
|۱,۴۵۰
|۰.۸۱
|۲ روز پیش
قیمت لیر ترکیه امروز
لیر ترکیه امروز با کاهش ۱.۳۱ درصدی، از ۳,۰۹۰ (سه هزار و نود ) تومان به ۳,۰۵۰ (سه هزار و پنجاه ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
در بازار روز قبل دلار کانادا نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۵۳۰ تومان افزایش، ۹۵,۹۶۰ (نود و پنج هزار و نهصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ دلار استرالیا
دلار استرالیا امروز با افزایش ۱.۷۹ درصدی، از ۸۶,۰۹۰ (هشتاد و شش هزار و نود ) تومان به ۸۷,۶۶۰ (هشتاد و هفت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.
آخرین نرخ دینار عراق
در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰ تومان کاهش، ۹,۹۵۰ (نه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.