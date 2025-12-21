سقوط قیمت سکه و طلا امروز ۳۰ آذر ماه

قیمت طلا افت کرد و سکه امامی، امروز به ۱۴۱,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و یک میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

بازار طلا امروز شنبه ۲۹ آ ذر ۱۴۰۴ با کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار همراه شد؛ همچنین قیمت سکه امامی نسبت به‌ روز گذشته ریزش کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا به ۴,۳۴۰ (چهار هزار و سیصد و چهل ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴,۳۴۰ ۰.۰۰ 10:36 ۴,۳۴۰ -۱۴.۰۷ -۰.۳۳ روز قبل ۴,۳۵۴ ۲۰ ۰.۴۶ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۱۳,۷۴۴,۶۳۲ (سیزده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و ششصد و سی و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳,۷۴۴,۶۳۲ -۶۲,۷۹۲.۰۰ -۰.۴۵ 10:36 ۱۳,۸۰۷,۴۲۴ -۱۱۶,۱۱۸.۰۰ -۰.۸۵ روز قبل ۱۳,۹۲۳,۵۴۲ ۱۶۸,۷۵۲ ۱.۲۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۵۹,۵۳۹,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و پانصد و سی و نه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۴۱,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و یک میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۴۱,۷۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۴۲ 10:52 ۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰ -۱,۷۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۲ روز قبل ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه با کاهش ۰.۲۵ درصدی به ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هفت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۵ 10:52 ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۳۸ روز قبل ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی به ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.