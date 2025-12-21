پیشبینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۳۰ آذر
بازار طلا و سکه و ارز در حالی معاملات امروز را آغاز میکند که روز شنبه شاهد تحولات چشمگیر و رکوردهای تازهای در این بازارها بود. قیمت دلار آزاد با گپ مثبت، رکوردزنی جدیدی را به ثبت رساند و در مسیر صعودی قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ در کنار این، طلا و سکه نیز تحت تأثیر نوسانات شدید ارز به حرکت خود ادامه دادند، بهطوری که طلای آبشده در تلاش برای تثبیت سطح ۶۰ میلیون تومان قرار داشت و سکه امامی وارد کانال ۱۴۴ میلیون تومان شد. این تغییرات همزمان با افزایش نرخ دلار آزاد رخ داد که به نظر میرسد تحت تأثیر انتظارات تورمی و وضعیت اقتصادی داخلی باشد.
روند صعودی دلار آزاد و فشار بر بازار ارز
قیمت دلار در معاملات روز شنبه، بار دیگر وارد روند صعودی شد و با ثبت رکورد ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، بازار را با تحولات قابل توجهی روبرو کرد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این روند صعودی نشاندهنده ضعف سمت عرضه و افزایش تقاضا در بازار ارز است که به دلیل انتظارات تورمی و عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی بهویژه در بخشهای سیاسی، تقویت شده است.
قیمت دلار در ابتدای هفته با افزایش ۳۵۰ تومانی نسبت به نرخ بسته شدن روز پنجشنبه به ۱۳۲ هزار و ۱۵۰ تومان رسید و در پایان روز بهطور نسبی در همین سطح بسته شد. تحلیلگران بهویژه به نقش مداخلات بازارساز در این روند اشاره میکنند که میتواند در کوتاهمدت اصلاحات موقتی را به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت، با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا، احتمال تداوم روند صعودی وجود دارد.
تاثیر نوسانات دلار بر قیمت طلا و سکه
بازار طلا و سکه نیز در روز شنبه بهطور کامل تحت تأثیر تحولات ارزی قرار گرفت. با افزایش نرخ دلار آزاد، قیمت طلای آبشده در محدوده ۶۰ میلیون تومان نوسان کرد و در نهایت در کف این کانال بسته شد. همچنین طلای ۱۸ عیار که به نزدیکی سطح ۱۴ میلیون تومان رسید، نتواست از این مرز عبور کند و در نهایت در نرخ ۱۳ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان بسته شد.
سکه امامی نیز با جهشی جدید وارد کانال ۱۴۴ میلیون تومان شد. این نوسانات نشان میدهد که بازار طلا و سکه همچنان از نوسانات بازار ارز تاثیرپذیر است و هر تغییر در قیمت دلار میتواند تاثیرات گستردهای بر قیمتها در این بازارها داشته باشد. برخلاف ثبات نسبی اونس جهانی که در محدوده ۴۳۳۷ دلار در تعطیلات آخر هفته ثابت باقی مانده بود، بازار داخلی بهویژه تحت تأثیر رشد نرخ دلار قرار گرفت و شاهد نوسانات شدیدی در قیمتها بود.
چشمانداز بازار طلا و سکه با توجه به قیمت دلار
در شرایط کنونی، عبور سکه امامی از کانال ۱۴۴ میلیون تومان و نزدیک شدن قیمت طلای ۱۸ عیار به مرز ۱۴ میلیون تومان، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کرده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر نرخ دلار بتواند در سطوح بالای ۱۳۲ هزار تومان تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی در بازار طلا و سکه بهویژه در کوتاهمدت وجود خواهد داشت.
در مقابل، کاهش جزئی قیمت دلار در نیمه دوم روز شنبه امیدهایی را برای تعدیل قیمتها در این بازار ایجاد کرد، هرچند که تأثیرات آن بهطور محدود مشاهده شد. بهطور کلی، بازار طلا و سکه امروز ترکیبی از رکوردزنی، هیجان و در نهایت عقبنشینی نسبی را تجربه کرد، که نشاندهنده وابستگی شدید این بازارها به تحولات ارزی است. هر تغییر کوچک در قیمت دلار میتواند مسیر بازارهای طلا و سکه را بهطور قابل توجهی دگرگون کند.
تأثیر تعطیلات جهانی و ثبات اونس طلا
قیمت طلای جهانی نیز امروز به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در محدوده ۴۳۳۷ دلار ثابت باقی ماند. با این حال، بهنظر میرسد که تغییرات داخلی در بازارهای ارزی و طلا بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی باشد و از این رو، هر گونه تغییر در وضعیت نرخ ارز یا وضعیت اقتصادی کشور، میتواند تأثیر زیادی بر قیمتها داشته باشد. در این میان، ترس از نوسانات شدید و طمع برای سود در کوتاهمدت موجب میشود که بسیاری از فعالان بازار با احتیاط بیشتری وارد و خارج شوند. این شرایط، بازار فعلی را بهنوعی «ترس نمیگذارد وارد شوی، طمع نمیگذارد خارج شوی» تبدیل کرده است.
این نوسانات و وضعیت روانی بازار نشاندهنده چالشهایی است که سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند و تا زمانی که تحولات ارزی و اقتصادی بهطور واضحتر روشن نشوند، احتمال ادامه این روند نوسانی در بازار طلا، سکه و ارز وجود دارد.
۱۳۲ هزار تومان مرز تصمیمگیری دلار
روز شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت ۷۰۰ تومانی، یک کانال بالاتر با رکوردزنی در نرخ ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشایی کرد و در تقابل با سقف کانال ۱۳۱ هزار تومان و کف کانال ۱۳۲ هزار تومان بود و در نیمه دوم روز با کاهش تا نرخ ۱۳۱ هزار و ۸۳۰ تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ ۱۳۲ هزار و ۱۵۰ تومان بسته شد. دلار آزاد در لحظه نگارش این گزارش درکف کانال ۱۳۲ هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که قیمت دلار آزاد در روزهای آینده به دلیل تحولات داخلی و بینالمللی در محدوده کانال ۱۳۲ هزار تومان نوسانات بیشتری خواهد داشت. با توجه به اینکه دلار در حال حاضر در کف کانال ۱۳۲ هزار تومان قرار دارد، احتمالا سطح حمایت در این ناحیه همچنان قوی باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت به این سطح نزدیک شود، احتمال بازگشت به سمت بالاتر و رسیدن به محدوده ۱۳۳ هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، در صورت شکستن این سطح حمایتی، قیمت دلار میتواند به سمت سطوح پایینتری نظیر ۱۳۱ هزار تومان حرکت کند.
از سوی دیگر، مقاومت جدی در محدوده سقف کانال ۱۳۲ هزار تومان قرار دارد که میتواند مانعی برای ادامه رشد قیمت دلار باشد. این سطح مقاومتی با توجه به رفتارهای بازار در روزهای اخیر به خوبی شناسایی شده است و در صورت ناتوانی در عبور از آن، قیمت دلار ممکن است در همان ناحیه تثبیت شود. در این صورت، فشارهای فروش میتواند موجب کاهش قیمت به سطح ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان شود.
در کل، انتظار میرود که دلار آزاد همچنان در یک بازه محدود بین ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۳۳ هزار تومان حرکت کند. به نظر میرسد که تحولات اقتصادی داخلی و اخبار بینالمللی تاثیر زیادی در نوسانات آتی قیمت خواهند داشت و این نوسانات میتوانند در کوتاهمدت بهطور غیرقابل پیشبینی تغییر کنند.
طلای آبشده ۶۰ میلیون را از دست داد؛ اصلاح یا صعود دوباره؟
روز شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت ۵۱۰ هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۶۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی و پله به پله یک کانال به عقب بازگشت و در کانال ۵۹ میلیون تومان قرار گرفت و تا نرخ ۵۹ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان پایین آمد و در نیمه دوم روز بین نرخ ۵۹ میلیون و ۹۰۰ و کانال ۶۰ میلیون تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ ۶۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش درنرخ ۵۹ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران فنی پیشبینی میکنند که قیمت طلای آبشده در کوتاهمدت در نوسانات محدودی در کانال ۵۹ میلیون تومان باقی بماند. با توجه به روند نزولی اخیر و بازگشت به این محدوده، سطح حمایتی قدرتمندی در حدود ۵۹ میلیون تومان شکل گرفته است. در صورتی که قیمت به این سطح نزدیک شود، انتظار میرود که شاهد بازگشتهای موقت به سمت سطح ۶۰ میلیون تومان و حتی بالاتر از آن باشیم. این ناحیه حمایتی بهویژه در صورت تثبیت زیر آن، میتواند خطر نزول بیشتر قیمتها را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، در صورتی که قیمت طلای آبشده توانایی عبور از سطح ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را پیدا کند، شاهد ایجاد یک مقاومت جدید در این ناحیه خواهیم بود. سطح ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میتواند نقطه مقاومت قوی دیگری باشد که حرکت صعودی قیمت را محدود کند. بنابراین، بازگشت قیمت به این نواحی مقاومتی میتواند فرصتی برای فروش کوتاهمدت باشد.
در نهایت، پیشبینی میشود که قیمت طلای آبشده در کوتاهمدت در بازهای بین ۵۹ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان کند. در صورتی که قیمت از این کانال حمایت یا مقاومت قوی عبور کند، احتمال تغییر روند قیمت و ایجاد نوسانات گستردهتر نیز وجود دارد. این نوسانات عمدتاً تحت تاثیر عوامل اقتصادی و تغییرات در بازارهای جهانی طلا خواهند بود.
طلای ۱۸ عیار تا لبه ۱۴ میلیون تومان رفت و ناکام ماند
هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت ۱۱۵ هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۱۳ میلیون و ۹۳۱ هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا سطح ۱۳ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان پایین آمد، سپس با افزایش تا سطح ۱۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ ۱۳ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان بسته شد. طلای ۱۸ عیار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۱۳ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگران فنی بر این باورند که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در حال حاضر در یک ناحیه کلیدی قرار دارد که میتواند روند کوتاهمدت آن را مشخص کند. سطح ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بهعنوان یک منطقه حمایتی معتبر شناخته میشود. در صورتی که قیمت به این سطح نزدیک شود، احتمال برگشت به سمت بالاتر و رسیدن به محدوده ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجود دارد. این ناحیه حمایتی به دلیل واکنشهای مثبت قبلی بازار بهعنوان یک نقطه قوت در نظر گرفته میشود.
از سوی دیگر، در صورت ادامه روند نزولی و شکستن سطح حمایتی، قیمت طلای ۱۸ عیار میتواند به سمت سطوح پایینتر حرکت کند. اولین سطح مقاومتی در مسیر نزولی در ناحیه ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد که در صورت فشار فروش، این منطقه میتواند مانع از کاهش بیشتر قیمتها شود. در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا سطح ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
در مجموع، تحلیلگران پیشبینی میکنند که قیمت طلای ۱۸ عیار در کوتاهمدت در یک بازه محدود بین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نوسان کند. هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی یا اخبار جهانی میتواند این نواحی حمایتی و مقاومتی را تحت تاثیر قرار داده و موجب نوسانات شدیدتر در قیمتها شود.
تحلیل روند قیمت سکه امامی: حمایت و مقاومت در محدوده ۱۴۲ میلیون تومان
روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت یک میلیون تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۱۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان استارت زد و در ادامه با روند نزولی تا نرخ ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پایین آمد و سپس با افزایش در نرخ ۱۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسته شد.
معاملهگران فنی بر این باورند که قیمت سکه امامی در کوتاهمدت در یک ناحیه حساس قرار دارد که میتواند جهتگیریهای بعدی آن را تحت تاثیر قرار دهد. سطح حمایتی اصلی در حدود ۱۴۲ میلیون تومان است که بهعنوان یک ناحیه کلیدی برای قیمت سکه شناخته میشود. در صورتی که قیمت به این سطح نزدیک شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالاتر وجود دارد. این سطح بهویژه با توجه به نوسانات اخیر بازار، میتواند نقطهای باشد که خریداران دوباره وارد بازار شوند.
در مقابل، سطح مقاومتی مهم در محدوده ۱۴۴ میلیون تومان قرار دارد که اخیراً قیمت سکه امامی در آن گپ مثبت داشته است. عبور از این سطح مقاومتی میتواند زمینهساز ادامه روند صعودی و حرکت قیمت به سمت ۱۴۶ میلیون تومان باشد. در صورت ناتوانی در عبور از این سطح مقاومتی، قیمت ممکن است مجدداً به سمت سطوح پایینتر بازگشته و نوسانات در محدوده ۱۴۲ میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان ادامه پیدا کند.
در مجموع، تحلیلگران فنی پیشبینی میکنند که قیمت سکه امامی در روزهای آینده بین سطوح حمایتی ۱۴۲ میلیون تومان و مقاومتی ۱۴۴ میلیون تومان نوسان خواهد کرد. اگرچه عواملی مانند تغییرات اقتصادی داخلی و اخبار جهانی ممکن است این سطوح را تحت تاثیر قرار دهند، ولی بهطور کلی انتظار میرود که این بازه محدود در کوتاهمدت برای سکه امامی حفظ شود.
قیمت نیمسکه و ربع سکه
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی ۳۰۰ هزار تومانی در نرخ ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با جهش در نرخ ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت سپس با کاهش ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی ۲۰۰ هزار تومانی در نرخ ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی در نرخ ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی معاملات خود را با گپ منفی ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در نهایت با ۲۰۰ هزار تومان کاهش در کف کانال ۲۰ میلیون تومان بسته شد.