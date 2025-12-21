دمای زیر صفر در ۱۸ استان
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن پیشبینی زیر صفر برای ۱۸ استان کشور از افزایش تدریجی غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان، درباره پیشبینی کلی وضعیت هوا اظهار کرد: بر اساس نقشههای همدیدی و آینده نگری امروز (۳۰ آذرماه) در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و خراسان رضوی ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیشبینی میشود همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارش برف انتظار میرود.
وی با بیان اینکه دوشنبه و سهشنبه (اول و دوم دیماه) جوی آرام و پایدار در غالب مناطق کشور مستقر خواهد بود، ادامه داد: چهارشنبه (۳ دیماه)، بارش خفیف برف در استانهای کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان دور از انتظار نخواهد بود و برای پنجشنبه (۴ دیماه) نیز در سواحل غربی دریای خزر بارش پیشبینی میشود.
رییس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: امروز خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.
ضیاییان درباره وضعیت آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمیت نیز گفت: به علت ماندگاری هوای سرد و سکون نسبی هوا، طی امروز و فردا افزایش تدریجی غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مورد انتظار است.
رییس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران دوشنبه (اول دیماه) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد ملایم و غبار محلی با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد و طی سهشنبه (۲ دیماه) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ملایم و غبار محلی با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (اول و دوم دیماه) بندرعباس با دمای ۱۹ و ۲۱ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۱۲ - و ۹ - درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.
صحت پیشبینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است. همچنین گفتنیست که بر اساس دادههای سازمان هواشناسی کشور طی فردا و پسفردا کمینه دمای ۱۸ استان صفر خواهد بود.