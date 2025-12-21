آیا پوتین به دنبال احیای امپراتوری شوروی است؟!

«تولسی گابارد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا همچنین گفت چنین ارزیابی‌هایی، تلاشی برای تضعیف اقدامات واشنگتن در دستیابی به صلح در اوکراین مطرح شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روز شنبه رویترز گزارش کرد که جامعه اطلاعاتی آمریکا احتمالا متقاعد شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال «تصرف تمامی اوکراین و بازپس‌گیری بخش‌هایی اروپاست که به امپراتوری شوروی تعلق داشتند.»

گابارد در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «جنگ طلبان دولت پنهان و رسانه پروپاگاندای آن بار دیگر در تلاش است تا با ادعاهای نادرست مبنی بر اینکه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از نقطه نظرات اتحادیه اروپا/ناتو حمایت می‌کند و موافق است که هدف روسیه حمله/فتح اروپاست، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای برقراری صلح در اوکراین تضعیف کند.»

وی در ادامه نوشت: «این ادعاها با هدف دستیابی به حمایت برای سیاست‌های حمایت از جنگ این جنگ طلبان است.»

پوتین پیشتر گفته بود که روسیه تمایلی به وارد شدن به جنگ با اروپا ندارد اما اگر اروپا خودش تصمیم به چنین کاری داشته باشد، مسکو نیز همین حالا آماده است.