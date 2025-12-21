مغازهداران به حالت آماده باش درآمده اند!
قیمت دلار روی همه چیز اثر گذاشته، حتی روی اخلاق مشتریمداری! مغازهدارها کاری ندارند که جنسی که میفروشند چقدر با دلار سروکار دارد، وقتی حس کنند که قرار است قیمت این ارز موثر، تغییر کند درحالت آمادهباش قرار میگیرند! نمیفروشند! میخواهد لوبیاچیتی باشد یا قطعه یدکی خودرو!
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ گزارشها میگویند بخشی از فروشندگان لوازم خانگی و موبایل، در دورههای جهش ارز، عمداً کالا را در انبار نگه میدارند و حاضر به فروش نیستند، چون از افزایش بعدی قیمت مطمئناند. فروشنده جنس دارد، ولی نمیفروشد، مشتری پول دارد، ولی نمیخرد، چون هر دو طرف میترسند همان لحظهای که معامله کردند، قیمتها عوض شود و یکیشان بازندهی مطلق بازی شود.
کار این فروشندههای نفروش فرقی با احتکار ندارد؛ احتکار نه در مقیاس کانتینر، که در مقیاسِ ویترین. کاسبی که امروز یخچال یا موبایل را بفروشد، فردا باید همان را دو برابر قیمت بخرد تا بتواند دوباره قفسهاش را پر کند؛ برای همین ترجیح میدهد زیر لب بگوید «نداریم» تا موج بعدی افزایش ارز رد شود.
در این میان، بیشترین فشار روی شانهی مردم عادی میافتد. در حالیکه طبق قانون، امتناع از عرضهی کالاهای اساسی و ضروری، میتواند مصداق تخلف و حتی احتکار باشد.
و در این حالت تنها دولت وفاق برنده است که داره کسری رو از جیب ملت تامین میکنه
پس بگین دولت چه بر سر ملت آورده که حتی نمیتونن برای خونه شون وسیله بگیرن