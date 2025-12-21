میلی صفحه خبر لوگو بالا
مغازه‌داران به حالت آماده باش درآمده اند!

مغازه‌دارها کاری ندارند که جنسی که می‌فروشند چقدر با دلار سروکار دارد، وقتی حس کنند که قرار است قیمت این ارز موثر، تغییر کند درحالت آماده‌باش قرار می‌گیرند! نمی‌فروشند! می‌خواهد لوبیاچیتی باشد یا قطعه یدکی خودرو!
مغازه‌داران به حالت آماده باش درآمده اند!

قیمت دلار روی همه چیز اثر گذاشته، حتی روی اخلاق مشتری‌مداری! مغازه‌دارها کاری ندارند که جنسی که می‌فروشند چقدر با دلار سروکار دارد، وقتی حس کنند که قرار است قیمت این ارز موثر، تغییر کند درحالت آماده‌باش قرار می‌گیرند! نمی‌فروشند! می‌خواهد لوبیاچیتی باشد یا قطعه یدکی خودرو!

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ گزارش‌ها می‌گویند بخشی از فروشندگان لوازم خانگی و موبایل، در دوره‌های جهش ارز، عمداً کالا را در انبار نگه می‌دارند و حاضر به فروش نیستند، چون از افزایش بعدی قیمت مطمئن‌اند. فروشنده جنس دارد، ولی نمی‌فروشد، مشتری پول دارد، ولی نمی‌خرد، چون هر دو طرف می‌ترسند همان لحظه‌ای که معامله کردند، قیمت‌ها عوض شود و یکی‌شان بازنده‌ی مطلق بازی شود.

کار این فروشنده‌های نفروش فرقی با احتکار ندارد؛ احتکار نه در مقیاس کانتینر، که در مقیاسِ ویترین. کاسبی که امروز یخچال یا موبایل را بفروشد، فردا باید همان را دو برابر قیمت بخرد تا بتواند دوباره قفسه‌اش را پر کند؛ برای همین ترجیح می‌دهد زیر لب بگوید «نداریم» تا موج بعدی افزایش ارز رد شود. 

در این میان، بیشترین فشار روی شانه‌ی مردم عادی می‌افتد. در حالی‌که طبق قانون، امتناع از عرضه‌ی کالاهای اساسی و ضروری، می‌تواند مصداق تخلف و حتی احتکار باشد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
در عین حال فراموش نکن بازار بسیار راکد هست....شما طمع کن گران تر بفروش...هی سود و فروشت میاد پایین تر...با این روش بسیاری از کسبه ورشکست شدن...میگی نه برو تو بازار یک چرخ بزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
هر کسی هر چقدر می‌خواهد قیمت را بالا می‌برد انگاری که وجدان در وجود برخی مرده است و خداوند را فراموش کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
خب مغازه دار سرمایه اش را تبدیل کرده به کالا. وقتی ارزش پول کم میشه چطور باید انتظار داشته که سرمایه اش را با قیت قبل تقدیم کنه؟ مشکل جای دیگر است. چرا هر روز کالاها باید گران بشه؟ باید با ریشه مشکل مقابله کرد. اگر اقتصاد ثبات داشته باشه اصلا این مسائل بوجود نمیاد که دنبال راهکار باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
کار ما از این حرفها گذشته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
ابتدای سال حقوق کارمند را 20 درصد نسبت به فروردین پارسال افزایش دادن. هر روز همه کالاها و خدمات داره گرون میشه اما کارمند بدبخت باید تا اردیبهشت سال دیگه با همان حقوق سر کنه که 20 درصد بیشترش کنن!
cav.is .main
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
چه بر سر این اقتصاد آورده اید که به این حال و روز افتاده. مقصر مغازه دار نیست چون اگر بفروشه برشکسته میشه
و در این حالت تنها دولت وفاق برنده است که داره کسری رو از جیب ملت تامین میکنه
پس بگین دولت چه بر سر ملت آورده که حتی نمیتونن برای خونه شون وسیله بگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
فروشنده هم تقصیری ندارد. تو هم همان مردم است. با بدبختی سرمایه ای برای کسب و کار دست و پا کرده و باید به فکر حفظ ان باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
اونی که ارز میبره بالا چی.سودی برا فروشنده نداره.با اصل وسود اون کالا را نمیتونه بگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
و مجموعه مدیریتی ناظر بر کشور فقط سکوت و بعضا همراهی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
نوش جون 16 میلیون ساده لوح نوک دماغ بین پزشکیانی
