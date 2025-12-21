بهترینهای جشن حافظ مشخص شدند
به گزارش تابناک؛ بیستوچهارمین مراسم جشن حافظ به دبیری امید معلم، امشب ۲۹ آذرماه در پردیس سینمایی رزمال برگزار شد و برگزیدگان خود را شناخت.
برگزیدگان به شرح زیر هستند:
بهترین فیلم مستند:
نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران (مهرداد اسکویی، بابک کریمی و روحالله انصاری)
لوح زرین حافظ به پاس نقشآفرینی در فیلم کوتاه تایپیست به فاطمه مسعودیفر اهدا شد.
بهترین فیلم کوتاه: میا، سیدعلی قاسمی
بهترین دستاورد فنی و هنری سینمایی:
در سایه سرو (طراحی و اجرای انیمیشن: شیرین سوهانی و حسین ملایمی)
بهترین دستاورد فنی و هنری در سریال:
تاسیان (طراحی صحنه؛ ایرج رامینفر)
جایزه ویژه هیئت داوران: رسول صدرعاملی
نشان عباس کیارستمی (بهترین فیلم تجربی):
خمیازه بزرگ (علییار راستی)
بهترین تدوین:
غریزه (محمدرضا مویینی)
بهترین فیلمبرداری:
ادیب سبحانی برای فیلمهای
پیرپسر و زن و بچه
بهترین فیلمنامه:
علت مرگ نامعلوم (علی زرنگار)
جایزه یک عمر فعالیت هنری: محمود کلاری
بخش تلویزیون:
بهترین فیلمنامه سریال:
تاسیان (تینا پاکروان)
جایزه بهترین چهره تلویزیونی: امیرحسین قیاسی برای برنامه نیمهشب
بهترین برنامه ترکیبی: محمد شریفی و رامبد جوان برای کارناوال.
بهترین بازیگر زن کمدی:
الیکا عبدالرزاقی (اجل معلق)
بهترین بازیگر مرد کمدی:
رضا عطاران (اجل معلق)
بهترین کارگردان تلویزیونی:
هومن سیدی (وحشی)
بهترین سریال تلویزیونی و پلتفرمهای استریم آنلاین:
وحشی (فصل یک) / تهیهکننده: محمدرضا صابری؛ محصول فیلمنت
بهترین بازیگر زن درام:
بهنوش طباطبایی (سووشون)
بهترین بازیگر مرد درام:
بابک حمیدیان (تاسیان)
بهترین موسیقی متن:
غریزه (فرزین قرهگوزلو)
بهترین خواننده تیتراژ فیلم و سریال:
علیرضا قربانی (سووشون) / قطعه «سووشون»
بخش سینما:
بهترین بازیگر زن
پریناز ایزدیار (زن و بچه)
غزل شاکری (رها)
بهترین دستاورد فردی ویژه:امین حیایی به پاس نقشآفرینیهایی که در سریال آبان و فیلمهایش داشته.
بهترین بازیگر مرد
حسن پورشیرازی (پیرپسر)
بهترین بازیگر مرد
شهاب حسینی (رها)
شهاب حسینی در مراسم حضور نداشت.
بهترین کارگردانی
اُکتای براهنی (پیرپسر)
بهترین فیلم
پیرپسر (تهیهکنندگان: بابک حمیدیان و حنیف سروری)