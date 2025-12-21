بهترین‌های جشن حافظ مشخص شدند

در مراسم جشن حافظ ۱۴۰۳، برترین‌های تلویزیون و سینما معرفی شدند. هومن سیدی برای کارگردانی سریال وحشی، رضا عطاران و الیکا عبدالرزاقی برای بازی در سریال اجل معلق به‌عنوان بهترین بازیگران کمدی شناخته شدند. در بخش سینما، فیلم پیرپسر به کارگردانی اکتای براهنی عنوان بهترین فیلم را به خود اختصاص داد.