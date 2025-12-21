میلی صفحه خبر لوگو بالا
بهترین‌های جشن حافظ مشخص شدند

در مراسم جشن حافظ ۱۴۰۳، برترین‌های تلویزیون و سینما معرفی شدند. هومن سیدی برای کارگردانی سریال وحشی، رضا عطاران و الیکا عبدالرزاقی برای بازی در سریال اجل معلق به‌عنوان بهترین بازیگران کمدی شناخته شدند. در بخش سینما، فیلم پیرپسر به کارگردانی اکتای براهنی عنوان بهترین فیلم را به خود اختصاص داد.
بهترین‌های جشن حافظ مشخص شدند

به گزارش تابناک؛ بیست‌وچهارمین مراسم جشن حافظ به دبیری امید معلم، امشب ۲۹ آذرماه در پردیس سینمایی رزمال برگزار شد و برگزیدگان خود را شناخت.

برگزیدگان به شرح زیر هستند:

بهترین فیلم مستند:

نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران (مهرداد اسکویی، بابک کریمی و روح‌الله انصاری)

لوح زرین حافظ به پاس نقش‌آفرینی در فیلم کوتاه تایپیست به فاطمه مسعودی‌فر اهدا شد.

بهترین فیلم کوتاه: میا، سیدعلی قاسمی

بهترین دستاورد فنی و هنری سینمایی:

در سایه سرو (طراحی و اجرای انیمیشن: شیرین سوهانی و حسین ملایمی)

بهترین دستاورد فنی و هنری در سریال:

تاسیان (طراحی صحنه؛ ایرج رامین‌فر)

جایزه ویژه هیئت داوران: رسول صدرعاملی

نشان عباس کیارستمی (بهترین فیلم تجربی):

خمیازه بزرگ (علی‌یار راستی)

بهترین تدوین:

غریزه (محمدرضا مویینی)

بهترین فیلمبرداری:

ادیب سبحانی برای فیلم‌های

پیرپسر و زن و بچه

بهترین فیلمنامه:

علت مرگ نامعلوم (علی زرنگار)

جایزه یک عمر فعالیت هنری: محمود کلاری

بخش تلویزیون:

بهترین فیلمنامه سریال:

تاسیان (تینا پاکروان)

جایزه بهترین چهره تلویزیونی: امیرحسین قیاسی برای برنامه نیمه‌شب

بهترین برنامه ترکیبی: محمد شریفی و رامبد جوان برای کارناوال.

بهترین بازیگر زن کمدی:

الیکا عبدالرزاقی (اجل معلق)

بهترین بازیگر مرد کمدی:

رضا عطاران (اجل معلق)

بهترین کارگردان تلویزیونی:

هومن سیدی (وحشی)

بهترین سریال تلویزیونی و پلتفرم‌های استریم آنلاین:

وحشی (فصل یک) / تهیه‌کننده: محمدرضا صابری؛ محصول فیلم‌نت

بهترین بازیگر زن درام:

بهنوش طباطبایی (سووشون)

بهترین بازیگر مرد درام:

بابک حمیدیان (تاسیان)

بهترین موسیقی متن:

غریزه (فرزین قره‌گوزلو)

بهترین خواننده تیتراژ فیلم و سریال:

علیرضا قربانی (سووشون) / قطعه «سووشون»

بخش سینما:

بهترین بازیگر زن

پری‌ناز ایزدیار (زن و بچه)

غزل شاکری (رها)

بهترین دستاورد فردی ویژه:امین حیایی به پاس نقش‌آفرینی‌هایی که در سریال آبان و فیلم‌هایش داشته.

بهترین بازیگر مرد

حسن پورشیرازی (پیرپسر)

بهترین بازیگر مرد

شهاب حسینی (رها)

شهاب حسینی در مراسم حضور نداشت.

بهترین کارگردانی

اُکتای براهنی (پیرپسر)

بهترین فیلم

پیرپسر (تهیه‌کنندگان: بابک حمیدیان و حنیف سروری)

