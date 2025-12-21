میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعلام آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی حاد در هفته آخر آذر اعلام کرد که بیماران سرپایی و بستری مبتلا به آنفلوآنزا، کاهش یافته است اما در عین حال هوای سرد و دورهمی‌های شب یلدا ممکن است بر روند بیماری تاثیر بگذارد.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۳۹
| |
932 بازدید
اعلام آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این مرکز با اعلام آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی حاد تا تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴، تاکید کرد: نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، کاهش یافته است؛ به طوری که ۱۳.۴ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI) و ۱۱.۵ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند.

همچنین در این نظام مراقبت دیده‌وری، از میان ۲۴۳ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا ۲۲.۸ درصد و درصد مثبت آزمایش PCR کووید۱۹، کمتر از یک درصد (۰.۴درصد) بوده است.

در این هفته، نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوآنزا، هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری، کاهش نشان داده است؛ اما در بیماران بستری همچنان نزدیک به سه برابر آستانه هشدار بالا قرار دارد.

یافته‌ها حاکی از آن است که در هفته چهارم آذر، استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل، گلستان، آذربایجان شرقی، فارس، زنجان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، سمنان و لرستان، درصد آنفلوانزای بالاتری را در مقایسه با متوسط کشوری داشته‌اند.

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده است: اکنون قدری نگران تاثیر احتمالی توده هوای سرد وارده به کشور و دورهمی‌های شب یلدا بر روند بیماری هستیم.

