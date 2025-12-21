آخرین وضعیت بارشها در کشور، امروز ۳۰ آذر
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال شرق کشور بارش باران پیشبینی کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۳۲| |
1931 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، بنابر داده های سازمان هواشناسی، امروز در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیشبینی میشود.
دوشنبه و سهشنبه، آسمان بیشتر مناطق کشور آرام و پایدار خواهد بود.
به علت پایداری جوی و ماندگاری هوای سرد طی امروز و فردا افزایش غلظت آلایندههای جوی پیشبینی میشود.
چهارشنبه احتمال بارش خفیف برف در استانهای کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان وجود دارد.
پنجشنبه برای سواحل غربی دریای خزر بارش پیشبینی میشود
