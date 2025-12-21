به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، بنابر داده های سازمان هواشناسی، امروز در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه و سه‌شنبه، آسمان بیشتر مناطق کشور آرام و پایدار خواهد بود.

به علت پایداری جوی و ماندگاری هوای سرد طی امروز و فردا افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌‌شود.

چهارشنبه احتمال بارش خفیف برف در استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان وجود دارد.

پنج‌شنبه برای سواحل غربی دریای خزر بارش پیش‌بینی می‌شود