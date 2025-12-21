میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور، امروز ۳۰ آذر

سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال شرق کشور بارش باران پیش‌بینی کرد.
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، بنابر داده های سازمان هواشناسی، امروز در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه و سه‌شنبه، آسمان بیشتر مناطق کشور آرام و پایدار خواهد بود.

به علت پایداری جوی و ماندگاری هوای سرد طی امروز و فردا افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌‌شود.

چهارشنبه احتمال بارش خفیف برف در استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان وجود دارد.

پنج‌شنبه برای سواحل غربی دریای خزر بارش پیش‌بینی می‌شود

سازمان هواشناسی شرق کشور بارش باران وضعیت بارش آب و هوا هواشناسی دریای خزر بارش
