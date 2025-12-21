میلی صفحه خبر لوگو بالا
کیهان: دیگه جا برای نشستن نیست!

مجلس و دولت با دستکاری یکی از مواد آئین‌نامه مربوط به انتخاب شهردار، کاری کرده‌اند که از انتخاب مجدد دکتر زاکانی برای شهرداری تهران جلوگیری کنند! آورده‌اند که رشته تحصیلی ایشان پزشکی هسته‌ای است و با شهرداری تناسب ندارد!
کد خبر: ۱۳۴۷۰۲۶
| |
9860 بازدید
|
۴۷

کیهان: دیگه جا برای نشستن نیست!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ گفت: بالاخره مردم شاهد یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای مشترک مجلس و دولت شدند! 

گفتم: هزاران آفرین، صد بارک‌الله! کدام دستاورد؟!

گفت: مجلس و دولت با دستکاری یکی از مواد آئین‌نامه مربوط به انتخاب شهردار، کاری کرده‌اند که از انتخاب مجدد دکتر زاکانی برای شهرداری تهران جلوگیری کنند! آورده‌اند که رشته تحصیلی ایشان پزشکی هسته‌ای است و با شهرداری تناسب ندارد!

گفتم: ولی همه مردم و تمامی شواهد موجود حکایت از آن دارند که آقای زاکانی موفق‌ترین و کارآمد‌ترین شهردار تهران بوده است. حالا چرا مجلس و دولت دقیقاً در آستانه انتخابات شورا‌ها و انتخاب شهردار به این فکر افتاده‌اند؟! چرا درباره شهرداران قبلی حرفی نمی‌زدند؟!

گفت: ‌ای عوام! زاکانی به یک الگوی موفق و بی‌نظیر در خدمت به مردم تبدیل گردیده و باعث شده بود که مردم در مقایسه او با دیگران به کم‌کاری برخی از مسئولان اعتراض کنند. بنابراین جلوگیری از انتخاب مجدد او می‌تواند کم‌کاری آنها را از نگاه ملت پنهان کند!

گفتم: به طرف گفتند فعل نشستن را صرف کن. گفت؛ من بنشینم، تو بنشینی. شما بنشینید، آنها بنشینند و ما بنشینیم. گفتند پس، «او بنشیند‌» چی شد؟ گفت؛ دیگه جا نیست که او هم بنشیند!

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
141
پاسخ
این هم همش با خودش حرف میزنه و خودش خودشو تایید میکنه !!!!
ناشناس
|
Oman
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
21
141
پاسخ
کیهان برای خودش میبره و میدوزه ... بهترین شهردار؟ واقعا ضعیق ترین و... شهرداره مملکته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
7
99
پاسخ
یعنی زاکانی از احمدی نزاد و قالیباف هم موفق تره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کرباسچی راازقلم انداختین.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
این سه دوستی که گفتی عین همن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
کیهان قانون را قبول نداره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
موفق ترین رو خوب اومدی؟! بسی خندیدیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
1
پاسخ
شهردار فقط نباید تخصصش اسلحه کشی باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
حسن سرده لحاف بکش روت
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
کاری نداره، زاکانی اگر از نظر مردم موفق بوده دوباره نامزد ریاست جمهوری بشه ببینیم تهران چند رای میاره...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
سال قبل 10 سانت برف اومد تهران تا 3 روز قفل بود
بله، زاکانی خیلی موفق بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
2
پاسخ
خداد بداد بیمارانی برسه که زاکانی میخواد درمانشون کنه
