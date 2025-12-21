عکس: حجم برف در مناطق کویری اصفهان، یزد و کرمان

سامانه بارشی پربرکت آذرماه در مناطق کویری کشور سخاوت به خرج داده و در بسیاری از مناطق اصفهان، یزد و کرمان، در واپسین روهای پاییز رخت سپید پوشانده است. تصاویری از حجم برف در این مناطق را مشاهده می‌کنید.