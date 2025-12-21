عکس: حجم برف در مناطق کویری اصفهان، یزد و کرمان
سامانه بارشی پربرکت آذرماه در مناطق کویری کشور سخاوت به خرج داده و در بسیاری از مناطق اصفهان، یزد و کرمان، در واپسین روهای پاییز رخت سپید پوشانده است. تصاویری از حجم برف در این مناطق را مشاهده میکنید.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۲۲
14581 بازدید
روستای اونج اردستان اصفهان
روستای کیچی کوهپایه اصفهان
سربیژن استان کرمان
تفت یزد
تفت یزد
واقعا آدم باور نمیکنه بیابان یزد برف اومده .کوهای نزدیک مرز ترکیه در ایران که هزاران سال همیشه ۱۲ برف داشت الان خالی است
