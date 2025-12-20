درخواست چهارگانه زلنسکی برای پایان جنگ اوکراین
به گزارش تابناک به نقل از فارس، «ولودمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت موضوعات چالش برانگیز درباره پایان جنگ اوکراین، موضوع سرزمینهای تحت سیطره روسیه، نیروگاه زاپوروژیا، تضمینهای امنیتی برای عدم حمله مجدد روسیه و جبران خسارتهای وارده به اوکراین است.
شروط روسیه برای توقف جنگ، شامل به رسمیت شناختن الحاق شبکه جزیره کریمه وچهار استان دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون به عنوان بخشی از خاک فدراسیون روسیه است. روسیه همچنین خواستار عدم عضویت اوکراین در ناتو، کاهش توان نظامی اوکراین و لغو یا کاهش تحریمها علیه این کشور است.
در مقابل، اوکراین برای توقف جنگ خواستار خروج کامل نیروهای روسیه از تمام خاک اوکراین، شامل کریمه، مناطق شرقی و جنوبی، تضمینهای امنیتی بینالمللی که شامل عضویت رسمی در ناتو یا تضمینهای الزامآور امنیتی از سوی آمریکا و اروپا بوده و همچنین پرداخت غرامت جنگ با استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه برای بازسازی اوکراین است.
زلنسکی گفته هیچ مانعی برای برگزاری نشست با طرف روس ندارد چون موضوعات پیچیدهای با روسیه وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.