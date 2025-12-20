استان بوشهر تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی برای پدیده گرد و غبار، یکشنبه ۳۰ آذر همه مدارس و مراکز آموزشی به حالت غیرحضوری و ادارات دولتی با رویکرد دورکاری اداره خواهند شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، فردین اسلامی‌راد شامگاه شنبه اعلام کرد: روز یکشنبه ۳۰ آذر، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد و ادارات و دستگاه‌های اجرایی (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسانی و امدادی) بر اساس دورکاری اداره می‌شوند.

اسلامی‌راد با اشاره به وقوع شرایط اضطرار، گرد و غبار و صدور هشدار سطح قرمز از سوی اداره کل هواشناسی، گفت: این تصمیم پس از دریافت گزارش‌های اداره کل حفاظت‌محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی، اعلام نظر کارگروه مربوطه و تأیید استاندار اتخاذ شده است.

وی در مورد فعالیت بانک‌ها در روز یکشنبه ۳۰ آذر افزود: چگونگی فعالیت بانک‌های استان را کمیسیون هماهنگی بانک‌ها تعیین و اعلام خواهد کرد.