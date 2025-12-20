معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تصریح کرد افغانستان در تمامی عرصه‌ها برای ایجاد فضای اعتماد میان کابل و تهران تلاش می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تصریح کرد افغانستان در تمامی عرصه‌ها برای ایجاد فضای اعتماد میان کابل و تهران تلاش می‌کند.

*پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی گفته بود ایران در تلاش است تا روند ارتباطات و تعاملات میان کابل و تهران، به‌ویژه در مناطق مرزی، را تسریع و تسهیل کند.