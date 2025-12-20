میلی صفحه خبر لوگو بالا
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد

معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تصریح کرد افغانستان در تمامی عرصه‌ها برای ایجاد فضای اعتماد میان کابل و تهران تلاش می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۰۹
| |
86417 بازدید
|
۴۶
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تصریح کرد افغانستان در تمامی عرصه‌ها برای ایجاد فضای اعتماد میان کابل و تهران تلاش می‌کند.

*پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی گفته بود ایران در تلاش است تا روند ارتباطات و تعاملات میان کابل و تهران، به‌ویژه در مناطق مرزی، را تسریع و تسهیل کند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۶
مریم خسروی خرمشاهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
12
15
پاسخ
سلام رییس جمهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
26
69
پاسخ
پزشکیان میخواهی بری... خوب برو... اینقدر خودزنی چرا ؟؟؟
بازگشت افغانستانی به کشور رو کلید نزنید ... اونم در حالی که خیلی هاشون همچنان سر بار ایران هستند و جنابتان هم اراده ایی برای اخراج اونها نداری...
طاهر قرشیخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
26
101
پاسخ
اقای پزشکیان !اگر خیلی هنر داری و ذلت برای مردم میسوزد، حق آبه مردم مظلوم سیستان و بلوچستان را از تروریست های طالبان بگیر بقیه پیش کشت !
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خداوکیلی اوناییکه به نظر این آقا منفی میدن یعنی دلشون میخواد همچنان افغانی ها بیان ایران و نسل زیاد کنن!؟؟
فک نکنم ایرانی باشید!
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خدایا تو خود شاهدی
افغانستان حق آبه سیستان را دریغ کرده ولی مسعود خیالی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
18
46
پاسخ
خدارو شکر، منو اینهمه خوشبختی محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
34
64
پاسخ
ما باید با تمام کشورهای همسایه تلاش کنیم روابط دوستانه برقرار کنیم تا دشمنان نتوانند سو استفاده کنند
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ای ما یعنی کیا
عبد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
28
76
پاسخ
خدایی چرادست از این طالبان بی چشم و رو نمیکشید
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریدم تو مغزش
سیدجواد موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
32
66
پاسخ
به امید آنروز که خراسان بزرگ دوباره احیا شود و خراسان از دست رفته افغانستان امروزی دوباره به آغوش مادرش ايران باز گردد
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
36
67
پاسخ
طالبان بهتر اول برادری شو ثابت کنه بعد ادعای ارث و میراث داشته باشه.عاملین حمله به کنسولگری در مزار شریف رو باید تحویل بده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
باشه بهش میگم
عبد
| United States of America |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بودنشان در اون کشور لکه ننگ هست
Hashem
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شرایط قبلی پیش کش اینها شرایط فعلی را از دست ندهند
نعمت الله یوسفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
چرا
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
من ازعده ای جزمنفی گرایی غرزدن طلبکاربودن ازعالم وادم انگارنشسته همه شون کارشناسند آماده جواب داره
مصطفی محروقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
0
0
پاسخ
ایران وافغانستان نباید مرز مشترک داشته باشن زنده باد ایران بزرگ زنده باد اتحادودوستی مابین مسلمانان مگر کشورهای که علیه ما مسلمانان عربده کشیده اند کوچک هستن ایالات متحده نام گداشته وابریکا
