طالبان به پیام رئیسجمهور ایران پاسخ مثبت داد
معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران تصریح کرد افغانستان در تمامی عرصهها برای ایجاد فضای اعتماد میان کابل و تهران تلاش میکند.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۰۹| |
86417 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران تصریح کرد افغانستان در تمامی عرصهها برای ایجاد فضای اعتماد میان کابل و تهران تلاش میکند.
*پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی گفته بود ایران در تلاش است تا روند ارتباطات و تعاملات میان کابل و تهران، بهویژه در مناطق مرزی، را تسریع و تسهیل کند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۶
پزشکیان میخواهی بری... خوب برو... اینقدر خودزنی چرا ؟؟؟
بازگشت افغانستانی به کشور رو کلید نزنید ... اونم در حالی که خیلی هاشون همچنان سر بار ایران هستند و جنابتان هم اراده ایی برای اخراج اونها نداری...
بازگشت افغانستانی به کشور رو کلید نزنید ... اونم در حالی که خیلی هاشون همچنان سر بار ایران هستند و جنابتان هم اراده ایی برای اخراج اونها نداری...
اقای پزشکیان !اگر خیلی هنر داری و ذلت برای مردم میسوزد، حق آبه مردم مظلوم سیستان و بلوچستان را از تروریست های طالبان بگیر بقیه پیش کشت !
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فک نکنم ایرانی باشید!
سعید| |
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
افغانستان حق آبه سیستان را دریغ کرده ولی مسعود خیالی نداره
ما باید با تمام کشورهای همسایه تلاش کنیم روابط دوستانه برقرار کنیم تا دشمنان نتوانند سو استفاده کنند
پاسخ ها
علی| |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خدایی چرادست از این طالبان بی چشم و رو نمیکشید
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
به امید آنروز که خراسان بزرگ دوباره احیا شود و خراسان از دست رفته افغانستان امروزی دوباره به آغوش مادرش ايران باز گردد
طالبان بهتر اول برادری شو ثابت کنه بعد ادعای ارث و میراث داشته باشه.عاملین حمله به کنسولگری در مزار شریف رو باید تحویل بده.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
عبد| |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
Hashem| |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نعمت الله یوسفی| |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
من ازعده ای جزمنفی گرایی غرزدن طلبکاربودن ازعالم وادم انگارنشسته همه شون کارشناسند آماده جواب داره
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟