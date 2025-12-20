میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد

وزیر دفاع ترکیه گفت ایران از طریق انجام عملیاتی، «تلفات سنگینی» به سازمان تروریستی پژاک وارد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۰۰۱
| |
61089 بازدید
|
۸
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یاشار گولر» وزیر دفاع ترکیه شامگاه شنبه طی سخنانی بیان کرد: «ترکیه روزانه اطلاعاتی در مورد پ.ک.ک و زیرمجموعه آن پژاک، به تهران ارائه می‌دهد و بدین ترتیب، ایران توانسته است عملیاتی علیه پژاک انجام دهد.»

طبق گزارش پایگاه خبری ترکیه‌ای «یتکین‌ریپورت»، وزیر دفاع ترکیه در ادامه با اشاره به تصورات غلط و محاسبات اشتباه گروه‌ مسلح و تروریستی پژاک گفت: «پ‌.ک‌.ک و پژاک به جای وعده دادن به کنار گذاشتن سلاح‌هایشان، نیروهای مسلح خود را از عراق به ایران منتقل و فکر کردند که در جریان جنگ اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، نظام سیاسی ایران تغییر خواهد کرد.»

گولر افزود: «در طول جنگ اسرائیل علیه ایران، پژاک با این باور که ایران در جنگ شکست خواهد خورد، بیانیه‌هایی صادر کرد. درگیری بین اسرائیل و ایران آنطور که آنها می‌خواستند پایان نیافت و برعکس، ایران از طریق انجام عملیاتی، تلفات سنگینی به سازمان تروریستی پژاک وارد کرد.»

او گفت: «سازمان تروریستی پ.ک.ک پس از بیانیه خود مبنی بر زمین گذاشتن سلاح، تلاش کرد تا تروریست‌ها، سلاح‌ها و مهمات زیادی را از شمال عراق به ایران منتقل کند. ما این موضوع را روزانه به ایران گزارش می‌دادیم. آنها نیز در فرصتی که داشته‌اند، عملیاتی را انجام داده و ایران همچنین می‌توانست چهره واقعی سازمان تروریستی پژاک را واضح‌تر ببیند.»

وزیر دفاع ترکیه در ادامه با اشاره به تسلیم پ‌.ک‌.ک تاکید کرد: «لحظه‌ای که ما پ.ک.ک را به‌طور کامل از بین بردیم، این سازمان تروریستی اعلام کرد که از روند ترکیه عاری از ترور پیروی خواهد کرد. به عبارت دیگر، پس از عملیات‌های موفقیت‌آمیز، ما با رساندن این سازمان تروریستی به مرحله خلع سلاح به هدف خود رسیدیم.»

یاشار گولر با بیان اینکه نیروهای مسلح ترکیه و واحدهای مربوطه دولت از آنچه در این فرآیند اتفاق افتاده، آگاه هستند، گفت: «ما امروز همان سطح از دقت و حساسیت را در فرآیند ترکیه بدون تروریسم اعمال می‌کنیم که در گذشته در مبارزه با تروریسم اعمال می‌کردیم. این فرآیند نه به روشی که سازمان تروریستی می‌خواهد، بلکه به روشی که دولت ما تعیین می‌کند، ادامه خواهد یافت.»

وزیر دفاع ترکیه ضمن پرداختن به روند «ترکیه بدون تروریسم» و مسئله پ.ک.ک، به جایگاه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در این کشور نیز اشاره کرد و گفت: «مذاکرات با ایالات متحده در مورد ادغام ادامه دارد. دیدگاه‌های ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده است. دوستان آمریکایی ما اکنون واقعیت‌ها را بهتر می‌بینند و اختلاف نظرهای ما در این مورد رو به کاهش است.»

گولر در پایان افزود: «ما به روشنی خواسته‌هایمان را بیان کرده‌ایم. در این مورد هیچ راه برگشتی وجود ندارد. آنها قطعا در ارتش سوریه ادغام خواهند شد. نیروهای دموکراتیک سوریه نیز از ادغام صحبت می‌کنند، اما منظور آنها ادغام به عنوان یک واحد است. آنها باید به صورت جداگانه ادغام شوند، نه به عنوان یک واحد؛ در غیر این صورت، ادغام نامیده نمی‌شود.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیه ایران پژاک
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
26
55
پاسخ
سر کار ترکیه نامرد منافق نروید
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
89
27
پاسخ
ترکیه ضامن آرامش خاورمیانه ❤️????????
ابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
14
7
پاسخ
الان بازی ترس جواب میده
کانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
17
25
پاسخ
این یارو تو باغ نیست
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
5
36
پاسخ
باید‌همیشه هوشیار بود
ناشاس
|
Bulgaria
|
۰۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
13
53
پاسخ
شریک دزد و همراه کاروان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
32
70
پاسخ
لعنت بر تروریست های پژاک و پ ک ک
هادی ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
54
47
پاسخ
یاشاسین🇹🇷❤️🇮🇷
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005ePp
tabnak.ir/005ePp