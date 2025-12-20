ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یاشار گولر» وزیر دفاع ترکیه شامگاه شنبه طی سخنانی بیان کرد: «ترکیه روزانه اطلاعاتی در مورد پ.ک.ک و زیرمجموعه آن پژاک، به تهران ارائه میدهد و بدین ترتیب، ایران توانسته است عملیاتی علیه پژاک انجام دهد.»
طبق گزارش پایگاه خبری ترکیهای «یتکینریپورت»، وزیر دفاع ترکیه در ادامه با اشاره به تصورات غلط و محاسبات اشتباه گروه مسلح و تروریستی پژاک گفت: «پ.ک.ک و پژاک به جای وعده دادن به کنار گذاشتن سلاحهایشان، نیروهای مسلح خود را از عراق به ایران منتقل و فکر کردند که در جریان جنگ اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، نظام سیاسی ایران تغییر خواهد کرد.»
گولر افزود: «در طول جنگ اسرائیل علیه ایران، پژاک با این باور که ایران در جنگ شکست خواهد خورد، بیانیههایی صادر کرد. درگیری بین اسرائیل و ایران آنطور که آنها میخواستند پایان نیافت و برعکس، ایران از طریق انجام عملیاتی، تلفات سنگینی به سازمان تروریستی پژاک وارد کرد.»
او گفت: «سازمان تروریستی پ.ک.ک پس از بیانیه خود مبنی بر زمین گذاشتن سلاح، تلاش کرد تا تروریستها، سلاحها و مهمات زیادی را از شمال عراق به ایران منتقل کند. ما این موضوع را روزانه به ایران گزارش میدادیم. آنها نیز در فرصتی که داشتهاند، عملیاتی را انجام داده و ایران همچنین میتوانست چهره واقعی سازمان تروریستی پژاک را واضحتر ببیند.»
وزیر دفاع ترکیه در ادامه با اشاره به تسلیم پ.ک.ک تاکید کرد: «لحظهای که ما پ.ک.ک را بهطور کامل از بین بردیم، این سازمان تروریستی اعلام کرد که از روند ترکیه عاری از ترور پیروی خواهد کرد. به عبارت دیگر، پس از عملیاتهای موفقیتآمیز، ما با رساندن این سازمان تروریستی به مرحله خلع سلاح به هدف خود رسیدیم.»
یاشار گولر با بیان اینکه نیروهای مسلح ترکیه و واحدهای مربوطه دولت از آنچه در این فرآیند اتفاق افتاده، آگاه هستند، گفت: «ما امروز همان سطح از دقت و حساسیت را در فرآیند ترکیه بدون تروریسم اعمال میکنیم که در گذشته در مبارزه با تروریسم اعمال میکردیم. این فرآیند نه به روشی که سازمان تروریستی میخواهد، بلکه به روشی که دولت ما تعیین میکند، ادامه خواهد یافت.»
وزیر دفاع ترکیه ضمن پرداختن به روند «ترکیه بدون تروریسم» و مسئله پ.ک.ک، به جایگاه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در این کشور نیز اشاره کرد و گفت: «مذاکرات با ایالات متحده در مورد ادغام ادامه دارد. دیدگاههای ایالات متحده بهطور قابلتوجهی تغییر کرده است. دوستان آمریکایی ما اکنون واقعیتها را بهتر میبینند و اختلاف نظرهای ما در این مورد رو به کاهش است.»
گولر در پایان افزود: «ما به روشنی خواستههایمان را بیان کردهایم. در این مورد هیچ راه برگشتی وجود ندارد. آنها قطعا در ارتش سوریه ادغام خواهند شد. نیروهای دموکراتیک سوریه نیز از ادغام صحبت میکنند، اما منظور آنها ادغام به عنوان یک واحد است. آنها باید به صورت جداگانه ادغام شوند، نه به عنوان یک واحد؛ در غیر این صورت، ادغام نامیده نمیشود.»