پوتین: جنگ اوکراین را ادامه خواهیم داد

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، پوتین گفت: کرملین تا برآورده شدن شروطش جنگ اوکراین را ادامه خواهد داد.

او در کنفرانس خبری سالانه‌اش تأکید کرد: روسیه «آماده پایان دادن مسالمت‌آمیز به درگیری» است، اما فقط بر اساس اصولی که ژوئن گذشته مطرح کرد؛ از جمله واگذاری کنترل مناطق شرقی اوکراین.

پوتین افزود که حاضر است درباره پایان جنگ گفت‌و‌گو کند و گفت با پیشنهاد‌های ترامپ در ماه اوت «تا حدی موافق» بوده است.